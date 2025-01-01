Нацбанк Украины загорелся после взрывов в Киеве

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Нацбанк загорелся в результате атаки БПЛА
Нацбанк загорелся в результате атаки БПЛА Фото:

В Киеве после атаки беспилотников произошло возгорание на крыше Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил украинский регулятор в соцсетях.

«Информируем, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — говорится в докладе НБУ. Пост опубликован в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

В ночь на Новый год Украина подверглась атаке более чем 100 беспилотными летательными аппаратами, сообщают Воздушные силы Украины. Сотрудникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций удалось ликвидировать возникший пожар. В результате инцидента были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий.

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В Киеве после атаки беспилотников произошло возгорание на крыше Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил украинский регулятор в соцсетях. «Информируем, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе», — говорится в докладе НБУ. Пост опубликован в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). В ночь на Новый год Украина подверглась атаке более чем 100 беспилотными летательными аппаратами, сообщают Воздушные силы Украины. Сотрудникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций удалось ликвидировать возникший пожар. В результате инцидента были повреждены окна на верхних этажах одного из зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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