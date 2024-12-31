В Тюмени ищут пропавшую пенсионерку

В Тюмени разыскивают Милю Холмогорову, которая пропала в первый день 2024 года. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщают организаторы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тюменской области.
«Заявка на поиск женщины поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ 1 января 2025 года днем и сразу взята в работу. Миля Петровна пропала в Восточном районе Тюмени. Женщине 83 года, она нуждается в медицинской помощи. По данным на 15:30 ч на место поиска готовятся к выезду добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“», — сообщили URA.RU в отряде.
Рост женщины 154 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Одета в черную кофту, черные брюки, темно-зеленые ботинки. Обладающих информацией просят сообщить информационным организаторам поиска или в полицию:
- Наталья (Елка) — 89829091500;
- Оксана (Апероль) — 89138210344;
- горячая линия ДПСО «ЛизаАлерт» — 8(800)700-54-52;
- полиция — 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!