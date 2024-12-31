31 декабря 2024
30 декабря 2024

В Тюмени ищут пропавшую пенсионерку

В Тюмени 1 января пропала пожилая женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Попавшая тюменка нуждается в медицинской помощи
Попавшая тюменка нуждается в медицинской помощи Фото:

В Тюмени разыскивают Милю Холмогорову, которая пропала в первый день 2024 года. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщают организаторы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тюменской области.

«Заявка на поиск женщины поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ 1 января 2025 года днем и сразу взята в работу. Миля Петровна пропала в Восточном районе Тюмени. Женщине 83 года, она нуждается в медицинской помощи. По данным на 15:30 ч на место поиска готовятся к выезду добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“», — сообщили URA.RU в отряде.

Рост женщины 154 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Одета в черную кофту, черные брюки, темно-зеленые ботинки. Обладающих информацией просят сообщить информационным организаторам поиска или в полицию:

  • Наталья (Елка) — 89829091500;
  • Оксана (Апероль) — 89138210344;
  • горячая линия ДПСО «ЛизаАлерт» — 8(800)700-54-52;
  • полиция — 112.
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В Тюмени разыскивают Милю Холмогорову, которая пропала в первый день 2024 года. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщают организаторы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тюменской области. «Заявка на поиск женщины поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ 1 января 2025 года днем и сразу взята в работу. Миля Петровна пропала в Восточном районе Тюмени. Женщине 83 года, она нуждается в медицинской помощи. По данным на 15:30 ч на место поиска готовятся к выезду добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“», — сообщили URA.RU в отряде. Рост женщины 154 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Одета в черную кофту, черные брюки, темно-зеленые ботинки. Обладающих информацией просят сообщить информационным организаторам поиска или в полицию:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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