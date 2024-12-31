31 декабря 2024

Заплесневелые автобусы возили школьников в Челябинской области

Прокуратура наказала две школы Троицкого района за дефектные автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, школьные автобусы, паз
Водители неисправных автобусов и директора школ наказаны в Челябинской области Фото:

Две школы в Троицком районе (Челябинская область) возили учеников на фактически неисправных автобусах, с плесенью на сиденьях и неработающими сигналами. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Нарушения выявила проверка МБОУ „Песчановская СОШ“ и МБОУ „Белозерская СОШ“. В автобусах имелись неисправности, при которых эксплуатация запрещена: размещение в особых зонах штор, закрывающих круговой обзор; нерабочий сигнал экстренного открывания двери, неработоспособный ремень безопасности, повреждения сидений, плесень и следы протекания на потолке в салоне, отсутствие в путевых листах даты и времени прохождения водителем медицинских осмотров», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурором были внесены представления в адрес школ. Водители и руководство образовательных учреждений привлечены к административной ответственности.

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Две школы в Троицком районе (Челябинская область) возили учеников на фактически неисправных автобусах, с плесенью на сиденьях и неработающими сигналами. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «Нарушения выявила проверка МБОУ „Песчановская СОШ“ и МБОУ „Белозерская СОШ“. В автобусах имелись неисправности, при которых эксплуатация запрещена: размещение в особых зонах штор, закрывающих круговой обзор; нерабочий сигнал экстренного открывания двери, неработоспособный ремень безопасности, повреждения сидений, плесень и следы протекания на потолке в салоне, отсутствие в путевых листах даты и времени прохождения водителем медицинских осмотров», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокурором были внесены представления в адрес школ. Водители и руководство образовательных учреждений привлечены к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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