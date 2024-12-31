Заплесневелые автобусы возили школьников в Челябинской области

Прокуратура наказала две школы Троицкого района за дефектные автобусы

Водители неисправных автобусов и директора школ наказаны в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две школы в Троицком районе (Челябинская область) возили учеников на фактически неисправных автобусах, с плесенью на сиденьях и неработающими сигналами. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Нарушения выявила проверка МБОУ „Песчановская СОШ“ и МБОУ „Белозерская СОШ“. В автобусах имелись неисправности, при которых эксплуатация запрещена: размещение в особых зонах штор, закрывающих круговой обзор; нерабочий сигнал экстренного открывания двери, неработоспособный ремень безопасности, повреждения сидений, плесень и следы протекания на потолке в салоне, отсутствие в путевых листах даты и времени прохождения водителем медицинских осмотров», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурором были внесены представления в адрес школ. Водители и руководство образовательных учреждений привлечены к административной ответственности.