Заплесневелые автобусы возили школьников в Челябинской области

Две школы в Троицком районе (Челябинская область) возили учеников на фактически неисправных автобусах, с плесенью на сиденьях и неработающими сигналами. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
«Нарушения выявила проверка МБОУ „Песчановская СОШ“ и МБОУ „Белозерская СОШ“. В автобусах имелись неисправности, при которых эксплуатация запрещена: размещение в особых зонах штор, закрывающих круговой обзор; нерабочий сигнал экстренного открывания двери, неработоспособный ремень безопасности, повреждения сидений, плесень и следы протекания на потолке в салоне, отсутствие в путевых листах даты и времени прохождения водителем медицинских осмотров», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурором были внесены представления в адрес школ. Водители и руководство образовательных учреждений привлечены к административной ответственности.
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