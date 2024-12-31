31 декабря 2024

В ХМАО увеличат прожиточный минимум и расширят меры поддержки для бойцов СВО. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличен размер прожиточного минимума и установлены новые меры поддержки для ветеранов ВОВ, бойцов СВО и многодетных семей.
Увеличен размер прожиточного минимума и установлены новые меры поддержки для ветеранов ВОВ, бойцов СВО и многодетных семей. Фото:

В ХМАО с 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и многодетных семей, а также изменится прожиточный минимум. Об этом URA.RU сообщили в департаменте соцразвития Югры.

«С 1 января 2025 года для указанной категории (неработающие граждане, постоянно проживающие в округе, родившиеся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года) установлены меры социальной поддержки в виде: компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов», — сказано в сообщении. Также «детям войны» будут предоставлены услуги по оздоровлению в учреждениях Югры, ежегодная выплата в размере 2 000 рублей ко Дню Победы и ежемесячное денежное обеспечение в размере 500 рублей.

Участники СВО теперь могут рассчитывать на денежную выплату в размере 100 000 рублей за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России. Также бойцы СВО, заключившие контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат ХМАО по контракту третьего разряда, могут получить выплату годового объема — 1 300 000 рублей либо двухгодичного объема– 2 200 000 рублей единовременно, на выбор.

Многодетным семьям увеличат размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно по путевкам от 7 000 рублей до 20 000 на каждого ребенка. Получить компенсацию за отпуск можно будет не чаще одного раза в два года.

Также изменится порядок предоставления выплаты для подготовки детей из многодетных семей к началу учебного года. «…вне зависимости от получения единого пособия и пересмотра размера среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение этой выплаты», — сообщили в Депсоцразвития Югры.

Кроме того, с 1 января 2025 года в ХМАО будет новый размер прожиточного минимума — 21 252 рубля. Это значит, что единое пособие для жителей округа с детьми до 17 лет станет больше: 50% — 10 643 рублей, 75% — 15 964,5 рублей, 100% — 21 286 рублей.

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В ХМАО с 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и многодетных семей, а также изменится прожиточный минимум. Об этом URA.RU сообщили в департаменте соцразвития Югры. «С 1 января 2025 года для указанной категории (неработающие граждане, постоянно проживающие в округе, родившиеся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года) установлены меры социальной поддержки в виде: компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов», — сказано в сообщении. Также «детям войны» будут предоставлены услуги по оздоровлению в учреждениях Югры, ежегодная выплата в размере 2 000 рублей ко Дню Победы и ежемесячное денежное обеспечение в размере 500 рублей. Участники СВО теперь могут рассчитывать на денежную выплату в размере 100 000 рублей за каждую полученную награду, входящую в государственную наградную систему России. Также бойцы СВО, заключившие контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат ХМАО по контракту третьего разряда, могут получить выплату годового объема — 1 300 000 рублей либо двухгодичного объема– 2 200 000 рублей единовременно, на выбор. Многодетным семьям увеличат размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно по путевкам от 7 000 рублей до 20 000 на каждого ребенка. Получить компенсацию за отпуск можно будет не чаще одного раза в два года. Также изменится порядок предоставления выплаты для подготовки детей из многодетных семей к началу учебного года. «…вне зависимости от получения единого пособия и пересмотра размера среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение этой выплаты», — сообщили в Депсоцразвития Югры. Кроме того, с 1 января 2025 года в ХМАО будет новый размер прожиточного минимума — 21 252 рубля. Это значит, что единое пособие для жителей округа с детьми до 17 лет станет больше: 50% — 10 643 рублей, 75% — 15 964,5 рублей, 100% — 21 286 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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