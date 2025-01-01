Водитель грузовика въехал в толпу в Новом Орлеане и открыл огонь по людям

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Водитель, открывший стрельбу по людям в Новом Орлеане, пока не задержан
Водитель, открывший стрельбу по людям в Новом Орлеане, пока не задержан Фото:

Водитель на грузовике въехал в толпу в Новом Орлеане в США, после чего открыл огонь по людям. Как минимум, десять человек погибли, еще тридцать ранены, сообщает телеканал ABC News.

«Грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит. После наезда водитель начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь», — передает телеканал со ссылкой на полицию и власти.

По предварительным данным, наезд был преднамеренным. Водитель пока не задержан. Сообщается о как минимум десяти погибших и 30 пострадавших.

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Водитель на грузовике въехал в толпу в Новом Орлеане в США, после чего открыл огонь по людям. Как минимум, десять человек погибли, еще тридцать ранены, сообщает телеканал ABC News. «Грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит. После наезда водитель начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь», — передает телеканал со ссылкой на полицию и власти. По предварительным данным, наезд был преднамеренным. Водитель пока не задержан. Сообщается о как минимум десяти погибших и 30 пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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