Водитель грузовика въехал в толпу в Новом Орлеане и открыл огонь по людям

Водитель на грузовике въехал в толпу в Новом Орлеане в США, после чего открыл огонь по людям. Как минимум, десять человек погибли, еще тридцать ранены, сообщает телеканал ABC News.
«Грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит. После наезда водитель начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь», — передает телеканал со ссылкой на полицию и власти.
По предварительным данным, наезд был преднамеренным. Водитель пока не задержан. Сообщается о как минимум десяти погибших и 30 пострадавших.
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