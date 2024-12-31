Хулиганы порвали проводку ледового городка в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга проводку гирлянд ледового городка в ночь на Новый год вырвали хулиганы. Кроме этого, они сломали двери на горке, заявил telegram-канал, близкий к мэрии.
«Администраторам площадки пришлось закрыть ее на час раньше. Поводом стали дебоширы, которые ломились в ворота, когда их не пускали — лезли через забор», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург. Главное». Именно действия хулиганов, как заявляется, стали причиной обрыва проводов у гирлянд и повреждений некоторых фигур.
Также после закрытия «особо рьяные» жители пытались попасть в лавки, которые работают рядом. Также начали поступать угрозы работникам, поэтому охрану городка пришлось усилить.
Ледовый городок открыли 27 декабря, в этом году главной темой стали снеговики. На площадке работают шесть горок, чаша и ледяной лабиринт. Городок будет открыт для посетителей до 19 января.
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