31 декабря 2024

Хулиганы порвали проводку ледового городка в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок пришлось закрыть на час раньше
Ледовый городок пришлось закрыть на час раньше Фото:

В центре Екатеринбурга проводку гирлянд ледового городка в ночь на Новый год вырвали хулиганы. Кроме этого, они сломали двери на горке, заявил telegram-канал, близкий к мэрии. 

«Администраторам площадки пришлось закрыть ее на час раньше. Поводом стали дебоширы, которые ломились в ворота, когда их не пускали — лезли через забор», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург. Главное». Именно действия хулиганов, как заявляется, стали причиной обрыва проводов у гирлянд и повреждений некоторых фигур. 

Также после закрытия «особо рьяные» жители пытались попасть в лавки, которые работают рядом. Также начали поступать угрозы работникам, поэтому охрану городка пришлось усилить.

Ледовый городок открыли 27 декабря, в этом году главной темой стали снеговики. На площадке работают шесть горок, чаша и ледяной лабиринт. Городок будет открыт для посетителей до 19 января. 

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В центре Екатеринбурга проводку гирлянд ледового городка в ночь на Новый год вырвали хулиганы. Кроме этого, они сломали двери на горке, заявил telegram-канал, близкий к мэрии.  «Администраторам площадки пришлось закрыть ее на час раньше. Поводом стали дебоширы, которые ломились в ворота, когда их не пускали — лезли через забор», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург. Главное». Именно действия хулиганов, как заявляется, стали причиной обрыва проводов у гирлянд и повреждений некоторых фигур.  Также после закрытия «особо рьяные» жители пытались попасть в лавки, которые работают рядом. Также начали поступать угрозы работникам, поэтому охрану городка пришлось усилить. Ледовый городок открыли 27 декабря, в этом году главной темой стали снеговики. На площадке работают шесть горок, чаша и ледяной лабиринт. Городок будет открыт для посетителей до 19 января. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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