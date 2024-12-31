Власти Сургута назвали УК, которые хуже всего убирают снег во дворах

В Сургуте (ХМАО) подвели итоги рейтинга управляющих компаний, которые занимаются уборкой снега во дворах. По результатам опроса, который проходил на «Госуслугах», хуже всего с задачей справлялись УК «ДЕЗ ВЖР», «ЗАПАД» и «ТЕХСЕРВИС», сообщил мэр города Максим Слепов в telegram-канале.
«УК „ДЕЗ ВЖР“, увы, стала и лидером антирейтинга, набрав самое большое количество отзывов недовольных жильцов. На втором и третьем месте со знаком „минус“ расположились „ТЕХСЕРВИС“ и УК „ЗАПАД“», — указано в публикации главы Сургута.
А вот лидером по количеству положительных отзывов стало ООО «УЮТ». Жители домов, которые обслуживает эта компания, полностью довольны качеством уборки. Также неплохо себя показали УК «СИСТЕМА», УК «СУРГУТСЕРВИС».
Следующий рейтинг власти опубликуют в феврале. Он покажет качество работы компаний в первый месяц 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что мэр Сургута назвал причины проблем с уборкой снега в городе. Они возникли из-за недостатка техники.
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