Как избежать переедания и отравления в новогодние праздники: советы врачей

Роспотребнадзор перечислил правила пищевого поведения в новогодние праздники
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Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах пищевого поведения на новогодние праздники
Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах пищевого поведения на новогодние праздники Фото:

В разгар новогодних праздников, чтобы избежать проблем со здоровьем, важно не перебарщивать с едой и правильно подбирать продукты в свой рацион. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве дали рекомендации по пищевому поведению в праздники.

«В эти дни трудно не поддаться гастрономическим соблазнам и перееданию, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Соблюдайте умеренность. Придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа», — заявили в Роспотребнадзоре. Там же отметили, что во время праздников стоит обращать внимание на свежесть и качество продуктов и блюд.

Отдавать предпочтение стоит белковой пище, такой как мясо, рыба, которые лучше запекать или готовить на пару. А жирных сортов мяса стоит избегать. В рацион также стоит включить полезные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, семечках и растительных маслах.

Акцент в рационе стоит делать на свежих овощах и фруктах как основных источниках углеводов, ведь они богаты клетчаткой и помогают усваивать тяжелую пищу. А торты и пирожные лучше заменить на фруктовые салаты и желе.

Кроме правил питания, Роспотребнадзор напомнил о важности поддержания физической активности и соблюдения гигиенических норм во время праздников. Представители ведомства указали на необходимость тщательного мытья рук и продуктов, использования отдельных разделочных досок для сырого мяса и других продуктов, а также на пользу активного отдыха и прогулок на свежем воздухе для поддержания хорошего настроения и физической формы.

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В разгар новогодних праздников, чтобы избежать проблем со здоровьем, важно не перебарщивать с едой и правильно подбирать продукты в свой рацион. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве дали рекомендации по пищевому поведению в праздники. «В эти дни трудно не поддаться гастрономическим соблазнам и перееданию, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Соблюдайте умеренность. Придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа», — заявили в Роспотребнадзоре. Там же отметили, что во время праздников стоит обращать внимание на свежесть и качество продуктов и блюд. Отдавать предпочтение стоит белковой пище, такой как мясо, рыба, которые лучше запекать или готовить на пару. А жирных сортов мяса стоит избегать. В рацион также стоит включить полезные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, семечках и растительных маслах. Акцент в рационе стоит делать на свежих овощах и фруктах как основных источниках углеводов, ведь они богаты клетчаткой и помогают усваивать тяжелую пищу. А торты и пирожные лучше заменить на фруктовые салаты и желе. Кроме правил питания, Роспотребнадзор напомнил о важности поддержания физической активности и соблюдения гигиенических норм во время праздников. Представители ведомства указали на необходимость тщательного мытья рук и продуктов, использования отдельных разделочных досок для сырого мяса и других продуктов, а также на пользу активного отдыха и прогулок на свежем воздухе для поддержания хорошего настроения и физической формы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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