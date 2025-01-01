Как избежать переедания и отравления в новогодние праздники: советы врачей

В разгар новогодних праздников, чтобы избежать проблем со здоровьем, важно не перебарщивать с едой и правильно подбирать продукты в свой рацион. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве дали рекомендации по пищевому поведению в праздники.
«В эти дни трудно не поддаться гастрономическим соблазнам и перееданию, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Соблюдайте умеренность. Придерживайтесь дробного режима питания с небольшими приемами пищи через каждые 3-4 часа», — заявили в Роспотребнадзоре. Там же отметили, что во время праздников стоит обращать внимание на свежесть и качество продуктов и блюд.
Отдавать предпочтение стоит белковой пище, такой как мясо, рыба, которые лучше запекать или готовить на пару. А жирных сортов мяса стоит избегать. В рацион также стоит включить полезные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, семечках и растительных маслах.
Акцент в рационе стоит делать на свежих овощах и фруктах как основных источниках углеводов, ведь они богаты клетчаткой и помогают усваивать тяжелую пищу. А торты и пирожные лучше заменить на фруктовые салаты и желе.
Кроме правил питания, Роспотребнадзор напомнил о важности поддержания физической активности и соблюдения гигиенических норм во время праздников. Представители ведомства указали на необходимость тщательного мытья рук и продуктов, использования отдельных разделочных досок для сырого мяса и других продуктов, а также на пользу активного отдыха и прогулок на свежем воздухе для поддержания хорошего настроения и физической формы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.