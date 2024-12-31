С места ЧП в Челябинске эвакуировали двух пострадавших женщин
Жительницу Челябинска, получившую ожоги при пожаре, доставили в больницу 1 января. Об этом сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону.
«Возгорание произошло в квартире по улице Сергея Герасимова на пятом этаже. Из опасной зоны двух женщин: одну доставили в больницу с ожогами, вторая отказалась от госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительная причина произошедшего — непотушенная сигарета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!