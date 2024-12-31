Женщина тяжело пострадала при пожаре в Челябинске. Фото

01 января 2025 в 21:10 Размер текста - 17 +

С места ЧП в Челябинске эвакуировали двух пострадавших женщин Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Челябинска, получившую ожоги при пожаре, доставили в больницу 1 января. Об этом сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону. «Возгорание произошло в квартире по улице Сергея Герасимова на пятом этаже. Из опасной зоны двух женщин: одну доставили в больницу с ожогами, вторая отказалась от госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительная причина произошедшего — непотушенная сигарета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Челябинска, получившую ожоги при пожаре, доставили в больницу 1 января. Об этом сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону. «Возгорание произошло в квартире по улице Сергея Герасимова на пятом этаже. Из опасной зоны двух женщин: одну доставили в больницу с ожогами, вторая отказалась от госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительная причина произошедшего — непотушенная сигарета.