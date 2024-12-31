31 декабря 2024

Женщина тяжело пострадала при пожаре в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С места ЧП в Челябинске эвакуировали двух пострадавших женщин Фото:

Жительницу Челябинска, получившую ожоги при пожаре, доставили в больницу 1 января. Об этом сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону.

«Возгорание произошло в квартире по улице Сергея Герасимова на пятом этаже. Из опасной зоны двух женщин: одну доставили в больницу с ожогами, вторая отказалась от госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительная причина произошедшего — непотушенная сигарета.

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Жительницу Челябинска, получившую ожоги при пожаре, доставили в больницу 1 января. Об этом сообщили URA.RU в управлении МЧС по региону. «Возгорание произошло в квартире по улице Сергея Герасимова на пятом этаже. Из опасной зоны двух женщин: одну доставили в больницу с ожогами, вторая отказалась от госпитализации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Предварительная причина произошедшего — непотушенная сигарета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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