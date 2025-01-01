Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Иностранные абитуриенты в российских вузах будут сдавать единый экзамен по русскому языку. Разработать его поручил президент РФ Владимир Путин.
«Правительству РФ — представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку», — сказано в перечне поручений, размещенный на сайте Кремля. Задача была сформирована по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Также нужно определить единые требования к уровню владения языком, необходимому для освоения образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена. Поручение должно быть исполнено до 1 мая 2025 года.
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