Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

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Для иностранцев, желающих учиться в РФ, определят обязательный уровень владения русским языком
Для иностранцев, желающих учиться в РФ, определят обязательный уровень владения русским языком Фото:

Иностранные абитуриенты в российских вузах будут сдавать единый экзамен по русскому языку. Разработать его поручил президент РФ Владимир Путин.

«Правительству РФ — представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку», — сказано в перечне поручений, размещенный на сайте Кремля. Задача была сформирована по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Также нужно определить единые требования к уровню владения языком, необходимому для освоения образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена. Поручение должно быть исполнено до 1 мая 2025 года.

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Иностранные абитуриенты в российских вузах будут сдавать единый экзамен по русскому языку. Разработать его поручил президент РФ Владимир Путин. «Правительству РФ — представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку», — сказано в перечне поручений, размещенный на сайте Кремля. Задача была сформирована по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Также нужно определить единые требования к уровню владения языком, необходимому для освоения образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена. Поручение должно быть исполнено до 1 мая 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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