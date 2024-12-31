Первой в 2025 году в Челябинске родилась девочка в областном перинатальном центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
«Первым ребенком в 2025 году в Челябинске стала девочка. Она появилась на свет в 2:40. Интересно, что последний новорожденный 2024 года также родился в областном перинатальном центре. Им стал мальчик, который родился в 23:45.», — заявляет пресс-служба ведомства в telegram-канале «Минздравствуйте».
По информации регионального минздрава, в новогоднюю ночь в родильных домах Челябинска всего появилось на свет пять младенцев — три мальчика и две девочки. В области на свет появилось девять детей: шесть мальчиков и три девочки.
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