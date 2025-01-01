Возглавившая центр помощи пострадавшим птицам в Краснодарском крае Мария Ермакова из Перми встретила новый год на работе. Она объяснила, что поспешила на место ЧП почти сразу, как услышала про катастрофу с танкерами.
«Волонтер из Перми встретила Новый год под Анапой, спасая птиц от мазута. Она приехала на берег в первые дни после крушения танкеров и возглавила центр помощи пернатым», — на слова самой пермячки ссылается telegram-канал Kub Mash.
Из-за большого объема работы встречать Новый год пришлось в полевых условиях. Да и то празднику уделили всего несколько минут — помешал внезапно налетевший шторм, который принес очередной выброс нефтепродуктов. Волонтерам пришлось спешно вернуться к своей работе.
Ермакова уже рассказывала, что для спасения природы Черноморского побережья объединились люди самых разных профессий. Через руки добровольцев ежедневно проходят до 300 пострадавших птиц.
Ранее URA.RU писало, что в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе ввели режим ЧС. В воду попали 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов из перевозимых 9,2. В результате загрязнению подверглись порядка 54 километров береговой линии.
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