01 января 2025
31 декабря 2024

Шторм помешал: ветеринар из Перми встретила Новый год под Анапой, где затонули танкеры

Ветеринар из Перми возглавила центр помощи птицам после катастрофы в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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Береговой центр спасения пернатых работает по 20 часов в сутки
Береговой центр спасения пернатых работает по 20 часов в сутки Фото:

Возглавившая центр помощи пострадавшим птицам в Краснодарском крае Мария Ермакова из Перми встретила новый год на работе. Она объяснила, что поспешила на место ЧП почти сразу, как услышала про катастрофу с танкерами.

«Волонтер из Перми встретила Новый год под Анапой, спасая птиц от мазута. Она приехала на берег в первые дни после крушения танкеров и возглавила центр помощи пернатым», — на слова самой пермячки ссылается telegram-канал Kub Mash.

Из-за большого объема работы встречать Новый год пришлось в полевых условиях. Да и то празднику уделили всего несколько минут — помешал внезапно налетевший шторм, который принес очередной выброс нефтепродуктов. Волонтерам пришлось спешно вернуться к своей работе.

Ермакова уже рассказывала, что для спасения природы Черноморского побережья объединились люди самых разных профессий. Через руки добровольцев ежедневно проходят до 300 пострадавших птиц.

Ранее URA.RU писало, что в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе ввели режим ЧС. В воду попали 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов из перевозимых 9,2. В результате загрязнению подверглись порядка 54 километров береговой линии.

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Возглавившая центр помощи пострадавшим птицам в Краснодарском крае Мария Ермакова из Перми встретила новый год на работе. Она объяснила, что поспешила на место ЧП почти сразу, как услышала про катастрофу с танкерами. «Волонтер из Перми встретила Новый год под Анапой, спасая птиц от мазута. Она приехала на берег в первые дни после крушения танкеров и возглавила центр помощи пернатым», — на слова самой пермячки ссылается telegram-канал Kub Mash. Из-за большого объема работы встречать Новый год пришлось в полевых условиях. Да и то празднику уделили всего несколько минут — помешал внезапно налетевший шторм, который принес очередной выброс нефтепродуктов. Волонтерам пришлось спешно вернуться к своей работе. Ермакова уже рассказывала, что для спасения природы Черноморского побережья объединились люди самых разных профессий. Через руки добровольцев ежедневно проходят до 300 пострадавших птиц. Ранее URA.RU писало, что в Краснодарском крае после крушения двух танкеров в Керченском проливе ввели режим ЧС. В воду попали 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов из перевозимых 9,2. В результате загрязнению подверглись порядка 54 километров береговой линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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