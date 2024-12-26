На Кубани ввели режим ЧС федерального уровня в связи с экологической катастрофой

В Краснодарском крае в связи с экологической катастрофой из-за разлива мазута ввели режим ЧС федерального уровня. Об этом сообщили в МЧС России.
«ЧС федерального характера ввели», — сообщили в МЧС по итогам совещания в Анапе. Сообщение передают «Известия».
В регионе 15 декабря затонули два танкера, перевозившие мазут. Токсичное вещество разлилось в акваторию Черного моря, что привело к экологической катастрофе. Последствия разлива ликвидируют власти и волонтеры, однако на текущий момент ликвидировано только 15% отравляющих веществ. На Кубани был введен региональный режим ЧС, однако глава региона Вениамин Кондратьев обратился к федеральным властям с просьбой расширить режим до федерального уровня.
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