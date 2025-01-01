Бойцы группировки «Центр» ВС РФ взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта британского наемника, воевавшего на стороне Украины. Захваченный военнослужащий представился Хейденом Уильямом Дэвисом.
«Я вышел искать еду, делал это каждый день примерно в 9:00. Услышал взрывы и забежал прямиком в здание. Там увидел другого парня. Тот закричал: „Быстрее, сюда!“. Я понял по форме — это русский. Он догадался, что угрозы я не представляю, оружие у него было опущено вниз. Он дал мне сигарету и буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать БПЛА и артиллерия», — на рассказ пленного ссылается РИА Новости.
Представители Минобороны России неоднократно заявляли — ВСУ используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса». При этом российские военные продолжат их уничтожать.
Так ранее в ДНР была обезврежена цела группа западных наемников, которая занимались мародерством, передает телеканал 360. А в самом конце декабря прошлого года австралийские власти обратилась к Москве из-за своего наемника, схваченного в зоне СВО, пишет «Национальная служба новостей».
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