01 января 2025

Наемник из Британии захвачен в плен войсками «Центр» на Украине

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Наемник рассказал, что до приезда на Украину «был в командировках» в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре
Наемник рассказал, что до приезда на Украину «был в командировках» в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы группировки «Центр» ВС РФ взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта британского наемника, воевавшего на стороне Украины. Захваченный военнослужащий представился Хейденом Уильямом Дэвисом.

«Я вышел искать еду, делал это каждый день примерно в 9:00. Услышал взрывы и забежал прямиком в здание. Там увидел другого парня. Тот закричал: „Быстрее, сюда!“. Я понял по форме — это русский. Он догадался, что угрозы я не представляю, оружие у него было опущено вниз. Он дал мне сигарету и буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать БПЛА и артиллерия», — на рассказ пленного ссылается РИА Новости.

Представители Минобороны России неоднократно заявляли — ВСУ используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса». При этом российские военные продолжат их уничтожать.

Так ранее в ДНР была обезврежена цела группа западных наемников, которая занимались мародерством, передает телеканал 360. А в самом конце декабря прошлого года австралийские власти обратилась к Москве из-за своего наемника, схваченного в зоне СВО, пишет «Национальная служба новостей».

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Бойцы группировки «Центр» ВС РФ взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта британского наемника, воевавшего на стороне Украины. Захваченный военнослужащий представился Хейденом Уильямом Дэвисом. «Я вышел искать еду, делал это каждый день примерно в 9:00. Услышал взрывы и забежал прямиком в здание. Там увидел другого парня. Тот закричал: „Быстрее, сюда!“. Я понял по форме — это русский. Он догадался, что угрозы я не представляю, оружие у него было опущено вниз. Он дал мне сигарету и буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать БПЛА и артиллерия», — на рассказ пленного ссылается РИА Новости. Представители Минобороны России неоднократно заявляли — ВСУ используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса». При этом российские военные продолжат их уничтожать. Так ранее в ДНР была обезврежена цела группа западных наемников, которая занимались мародерством, передает телеканал 360. А в самом конце декабря прошлого года австралийские власти обратилась к Москве из-за своего наемника, схваченного в зоне СВО, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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