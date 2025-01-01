01 января 2025
31 декабря 2024

В ХМАО ушел из жизни экс-глава районного избиркома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Василий Демьянович ранее занимал должность главы районного избиркома
Василий Демьянович ранее занимал должность главы районного избиркома Фото:

В поселке Октябрьском (ХМАО) на 88-м году жизни скончался бывший руководитель территориальной избирательной комиссии Василий Королик. Трагическую новость в соцсети сообщил мэр района Сергей Заплатин.

«С глубоким сожалением и прискорбием узнал о безвременной кончине Королика Василия Демьяновича. На 88 году жизни он покинул этот мир. Его трудовая деятельность в качестве председателя исполкома Октябрьского поселкового совета и руководителя Территориальной избирательной комиссии — это запоминающиеся страницы истории района», — поделился Заплатин в своем telegram-канале.

Василий Демьянович также был прихожанином и звонарем в Свято-Троицком храме поселка. Глава района выразил соболезнования его родным и близким.

Василий Королик ушел из жизни в 87 лет
Василий Королик ушел из жизни в 87 лет
Фото:

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В поселке Октябрьском (ХМАО) на 88-м году жизни скончался бывший руководитель территориальной избирательной комиссии Василий Королик. Трагическую новость в соцсети сообщил мэр района Сергей Заплатин. «С глубоким сожалением и прискорбием узнал о безвременной кончине Королика Василия Демьяновича. На 88 году жизни он покинул этот мир. Его трудовая деятельность в качестве председателя исполкома Октябрьского поселкового совета и руководителя Территориальной избирательной комиссии — это запоминающиеся страницы истории района», — поделился Заплатин в своем telegram-канале. Василий Демьянович также был прихожанином и звонарем в Свято-Троицком храме поселка. Глава района выразил соболезнования его родным и близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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