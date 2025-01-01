В поселке Октябрьском (ХМАО) на 88-м году жизни скончался бывший руководитель территориальной избирательной комиссии Василий Королик. Трагическую новость в соцсети сообщил мэр района Сергей Заплатин.
«С глубоким сожалением и прискорбием узнал о безвременной кончине Королика Василия Демьяновича. На 88 году жизни он покинул этот мир. Его трудовая деятельность в качестве председателя исполкома Октябрьского поселкового совета и руководителя Территориальной избирательной комиссии — это запоминающиеся страницы истории района», — поделился Заплатин в своем telegram-канале.
Василий Демьянович также был прихожанином и звонарем в Свято-Троицком храме поселка. Глава района выразил соболезнования его родным и близким.
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