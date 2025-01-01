01 января 2025
31 декабря 2024

В ночном небе над Пермским краем появилось северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свечение было замечено в разных уголках Прикамья
Свечение было замечено в разных уголках Прикамья Фото:

В небе над Прикамьем было замечено северное сияние. Увиденным жители региона поделились в соцсетях и мессенджерах.

«Вновь северное сияние заглянуло в Пермский край. В этот раз был очень мощный выброс корональной массы», — анализирует присланные фотографии оптического явления паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». 

Северное сияние является довольно распространенным явлением для регина. А вот редкий звездопад Квадрантиды пермяки смогут наблюдать уже 3 на 4 января.

По словам жителей Култаево, сияние разместилось строго в северной части неба
По словам жителей Култаево, сияние разместилось строго в северной части неба
Фото:
В Березниках свечение приобрело ярко-красный оттенок
В Березниках свечение приобрело ярко-красный оттенок
Фото:

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В небе над Прикамьем было замечено северное сияние. Увиденным жители региона поделились в соцсетях и мессенджерах. «Вновь северное сияние заглянуло в Пермский край. В этот раз был очень мощный выброс корональной массы», — анализирует присланные фотографии оптического явления паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте».  Северное сияние является довольно распространенным явлением для регина. А вот редкий звездопад Квадрантиды пермяки смогут наблюдать уже 3 на 4 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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