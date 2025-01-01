Свечение было замечено в разных уголках Прикамья
В небе над Прикамьем было замечено северное сияние. Увиденным жители региона поделились в соцсетях и мессенджерах.
«Вновь северное сияние заглянуло в Пермский край. В этот раз был очень мощный выброс корональной массы», — анализирует присланные фотографии оптического явления паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте».
Северное сияние является довольно распространенным явлением для регина. А вот редкий звездопад Квадрантиды пермяки смогут наблюдать уже 3 на 4 января.
По словам жителей Култаево, сияние разместилось строго в северной части неба
В Березниках свечение приобрело ярко-красный оттенок
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