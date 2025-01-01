01 января 2025
31 декабря 2024

В Екатеринбурге дрифтеры устроили мощнейший салют. Видео

В Екатеринбурге неизвестные устроили дрифт вокруг запускаемых фейерверков
© Служба новостей «URA.RU»
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Большую часть салюта запустили из кузова пикапа (архивное фото)
Большую часть салюта запустили из кузова пикапа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестные запустили мощный салют и начали дрифтить вокруг него на иномарках, обвешанных гирляндами. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Возле аутлета запускали салюты из машин и дрифтили одновременно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Основная часть фейерверков запускалась из кузова пикапа. Также они были расставлены по кругу в зоне контролируемого заноса.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге неизвестные запустили мощный салют и начали дрифтить вокруг него на иномарках, обвешанных гирляндами. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Возле аутлета запускали салюты из машин и дрифтили одновременно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Основная часть фейерверков запускалась из кузова пикапа. Также они были расставлены по кругу в зоне контролируемого заноса. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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