Большую часть салюта запустили из кузова пикапа (архивное фото)
В Екатеринбурге неизвестные запустили мощный салют и начали дрифтить вокруг него на иномарках, обвешанных гирляндами. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Возле аутлета запускали салюты из машин и дрифтили одновременно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Основная часть фейерверков запускалась из кузова пикапа. Также они были расставлены по кругу в зоне контролируемого заноса.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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