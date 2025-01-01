Декабрь 2024 года в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за всю историю

Декабрь 2024-го разделил третье и четвертое место среди самых теплых в истории Екатеринбурга. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Средняя температура декабря в Екатеринбурге составила -6,1 градуса, что на 4,6 градуса выше климатической нормы (-10,7). Таким образом, декабрь стал очень теплым (положительное отклонение от нормы 4 градуса и более). Месяц, вместе с декабрем 1886-го, разделил третье и четвертое места в списке самых теплых декабрей за всю историю наблюдений после 2003 (-5,5) и 2006 (-5,7) годов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Также последний месяц прошедшего года стал единственным очень теплым за 2024-й. Предыдущим излишне жарким месяцем в столице Урала был май 2023-го. По его словам, впервые с 2020 года ни разу не поднялась выше нуля.
В Екатеринбурге зафиксирована рекордно высокая минимальная температура для декабря. 16 декабря температура не опустилась ниже -15,4 градусов, что является самым высоким показателем за всю историю метеорологических наблюдений в городе.
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