Жертвами стрельбы в Черногории стали 10 человек

В черногорском городе Цетинье мужчина открыл стрельбу, убив по меньшей мере 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил глава МВД Черногории Данило Саранович во время пресс-конференции.
«Ацо Мартинович, который подозревается в совершении этого преступления, лишил жизни как минимум 10 человек, среди которых 2 несовершеннолетних», — отметил глава МВД, уточнив, что стрелок также убил нескольких членов своей семьи. Данило Саранович призвал жителей Цетинье оставаться в своих домах до ареста подозреваемого, поскольку тот вооружен и передвигается на автомобиле.
Как сообщает портал RTCG, вооруженный мужчина скрылся с места ЧП, его ищет полиция, пишет RT. Глава правительства Черногории Милойко Спаич заявил, что в контексте недавнего массового расстрела в Цетинье, власти страны на заседании Совета национальной безопасности рассмотрят вопрос о полном запрете на владение оружием. Спаич подчеркнул, что все силы полиции страны мобилизованы для поиска стрелка. Также правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января днями национального траура и призвало местные власти отменить все развлекательные мероприятия, запланированные на вечер 1 января.
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