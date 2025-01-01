Венгрия лишилась финансирования от ЕС

Венгрия лишилась права на получение дотации от Европейского союза в размере 1,04 миллиарда евро. Об этом сообщает Agence France Press (AFP), ссылаясь на заявление пресс-службы Еврокомиссии.
«ЕС заявил, что Венгрии официально отказали в миллиарде евро из фондов Европейского союза, которые были заморожены из-за коррупции, и это первый случай, когда блок применил такой шаг», — говорится в материале AFP. Чтобы получить эти средства, Венгрии необходимо было провести правовые реформы до конца 2024 года.
Потерянные средства были предназначены для поддержки структурно слабых регионов Венгрии. Основные требования ЕС касались усиления борьбы с коррупцией, а также реформ в финансировании политических партий и обеспечении независимости средств массовой информации.
В декабре текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о том, что Будапешт намерен использовать свое право вето для блокировки проекта долгосрочного бюджета Европейского Союза, передает RT. А если не будет восстановлен доступ страны к европейским фондам, предназначенным для финансирования Венгрии.
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