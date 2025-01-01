Украинского блогера похитили после критики Зеленского

Украинский блогер Назарчик заявил, что его якобы похитили сотрудники ТЦК и СБУ из-за критики главы Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Tik-Tok. По словам блогера, его удерживали в нечеловеческих условиях, где он даже объявил голодовку.
«В первые три дня я объявлял голодовку, на что надо мной посмеялись и сказали, что это не имеет никакого значения. Никакие основные права человека там не действуют — если тебе станет плохо, то всем абсолютно все равно», — заявил Назарчик, передает РИА Новости.
Как рассказал блогер, ему удалось сбежать благодаря помощи друзей и неравнодушных людей. Назарчик описал свой путь к свободе как чрезвычайно тяжелое испытание, включающее многокилометровый пешеходный маршрут и временное укрытие в камышах и воде, что привело к его переохлаждению и воспалению.
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