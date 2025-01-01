01 января 2025
31 декабря 2024

В Челябинске набирает популярность видео танцующего Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный новогодний персонаж покорил жителей ЧМЗ своими танцами
Главный новогодний персонаж покорил жителей ЧМЗ своими танцами Фото:

В Челябинске набирает популярность видео танцующего Деда Мороза, который развлекал жителей в Металлургическом районе. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях. 

«Ой , какой клёвый, танцор диско. Прям влюбились», — пишет челябинка Юлия в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети в «ВКонтакте», где было опубликовано видео.

На кадрах видно, что танцующий Дед Мороз удивил взрослых и детей своими танцами. Публика пыталась повторить движения, но превзойти в танцах сказочного персонажа не смогла. 

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В Челябинске набирает популярность видео танцующего Деда Мороза, который развлекал жителей в Металлургическом районе. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.  «Ой , какой клёвый, танцор диско. Прям влюбились», — пишет челябинка Юлия в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети в «ВКонтакте», где было опубликовано видео. На кадрах видно, что танцующий Дед Мороз удивил взрослых и детей своими танцами. Публика пыталась повторить движения, но превзойти в танцах сказочного персонажа не смогла. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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