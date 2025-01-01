Главный новогодний персонаж покорил жителей ЧМЗ своими танцами
В Челябинске набирает популярность видео танцующего Деда Мороза, который развлекал жителей в Металлургическом районе. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.
«Ой , какой клёвый, танцор диско. Прям влюбились», — пишет челябинка Юлия в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети в «ВКонтакте», где было опубликовано видео.
На кадрах видно, что танцующий Дед Мороз удивил взрослых и детей своими танцами. Публика пыталась повторить движения, но превзойти в танцах сказочного персонажа не смогла.
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