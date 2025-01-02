Названы самые прибыльные варианты вложения денег в 2025 году

Банковские депозиты и государственные облигации в 2025 году останутся наиболее прибыльными вариантами вложения денег. Об этом рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
«Если мы говорим всего лишь про один год, это история депозитов и история государственных облигаций с краткосрочным сроком погашения», — рассказал экономист в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что государственные ценные бумаги предлагают высокую доходность при минимальном уровне рисков.
Также Ордов отметил, что золото продолжает оставаться надежным активом для инвестиций, но не следует ожидать от него быстрого получения прибыли. В то же время, инвестиции в акции и корпоративные облигации могут обеспечить значительно большую доходность, однако на текущий момент они связаны с повышенными рисками. Также, по мнению экономиста, не принесет значительного увеличения дохода в ближайшее время покупка недвижимости.
Ранее банки МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк приняли решение о снижении ставок по вкладам, сообщает ТАСС со ссылкой на Marcs. Так, Газпромбанк уменьшил процентные ставки по рублевым вкладам на сроки от 91 до 181 дня на 0,5—1 процентный пункт, МКБ — на 0,5—2 процентных пункта, Альфа-банк — на 0,4—2 процентных пункта, передает RT.
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