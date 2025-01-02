WP: китайские хакеры взломали секретный офис Минфина США, отвечающего за санкции

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Хакеры взломали офис Минфина, последствия атаки выясняются
Хакеры взломали офис Минфина, последствия атаки выясняются Фото:

Хакеры, связанные с Китаем, взломали секретный офис Министерства финансов США, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Информацию сообщила газета The Washington Post.

«По словам официальных лиц США, хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис Министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении Соединенных Штатов для достижения целей национальной безопасности», — передает газета. 

Американские чиновники полагают, что таким образом Пекин намеревался «получить разведданные о своем самом значимом сопернике» в глобальной борьбе. Последствия атаки выясняются. Однако официальные лица утверждают, что никаких секретных документов хакеры украсть не смогли. 

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Хакеры, связанные с Китаем, взломали секретный офис Министерства финансов США, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Информацию сообщила газета The Washington Post. «По словам официальных лиц США, хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис Министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении Соединенных Штатов для достижения целей национальной безопасности», — передает газета.  Американские чиновники полагают, что таким образом Пекин намеревался «получить разведданные о своем самом значимом сопернике» в глобальной борьбе. Последствия атаки выясняются. Однако официальные лица утверждают, что никаких секретных документов хакеры украсть не смогли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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