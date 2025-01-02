WP: китайские хакеры взломали секретный офис Минфина США, отвечающего за санкции

Хакеры, связанные с Китаем, взломали секретный офис Министерства финансов США, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Информацию сообщила газета The Washington Post.
«По словам официальных лиц США, хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис Министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении Соединенных Штатов для достижения целей национальной безопасности», — передает газета.
Американские чиновники полагают, что таким образом Пекин намеревался «получить разведданные о своем самом значимом сопернике» в глобальной борьбе. Последствия атаки выясняются. Однако официальные лица утверждают, что никаких секретных документов хакеры украсть не смогли.
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