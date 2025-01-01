Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в ХМАО

27 малышей родилось в новогоднюю ночь в ХМАО
В новогоднюю ночь в ХМАО родилось 27 малышей. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.
«Жителей Югры в первый день Нового года стало больше! 1 января 2025 года в нашем регионе появились на свет 27 малышей — девять мальчиков и 18 девочек», — написал Кухарук.
Первым родился мальчик Павел в Сургутском центре охраны материнства и детства. Он появился на свет в 1:05. Спустя час, в 2:20 в Нижневартовском перинатальном центре родилась первая девочка Амина. Оба малыша стали вторыми детьми в своих семьях.
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