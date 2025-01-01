01 января 2025
31 декабря 2024

Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в ХМАО

27 детей родилось в новогоднюю ночь в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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27 малышей родилось в новогоднюю ночь в ХМАО
27 малышей родилось в новогоднюю ночь в ХМАО Фото:

В новогоднюю ночь в ХМАО родилось 27 малышей. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.

«Жителей Югры в первый день Нового года стало больше! 1 января 2025 года в нашем регионе появились на свет 27 малышей — девять мальчиков и 18 девочек», — написал Кухарук.

Первым родился мальчик Павел в Сургутском центре охраны материнства и детства. Он появился на свет в 1:05. Спустя час, в 2:20 в Нижневартовском перинатальном центре родилась первая девочка Амина. Оба малыша стали вторыми детьми в своих семьях.

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В новогоднюю ночь в ХМАО родилось 27 малышей. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Руслан Кухарук. «Жителей Югры в первый день Нового года стало больше! 1 января 2025 года в нашем регионе появились на свет 27 малышей — девять мальчиков и 18 девочек», — написал Кухарук. Первым родился мальчик Павел в Сургутском центре охраны материнства и детства. Он появился на свет в 1:05. Спустя час, в 2:20 в Нижневартовском перинатальном центре родилась первая девочка Амина. Оба малыша стали вторыми детьми в своих семьях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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