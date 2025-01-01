В новогоднюю ночь на эспланаде в Перми гуляли больше 20 тысяч человек

В Перми в новогоднюю ночь ледовый городок на эспланаде посетили более 20 тысяч человек. Серьезных нарушений общественного порядка во время праздничных гуляний не допущено. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тысяч человек. В главном ледовом городке не было крупных мероприятий, но транслировались поздравления и играла музыка. В целях безопасности посетителей ледовые горки были закрыты. Серьезных нарушений общественного порядка не допущено», — отчитались в администрации краевой столицы.
Безопасность во время массовых мероприятий обеспечивали сотрудники полиции, ЧОП и Росгвардия. Также у главного ледового городка дежурили специалисты Пермской городской службы спасения и врачи скорой помощи. По информации городских властей, в ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники службы спасения Перми выезжали на вызовы 14 раз. В основном, помощь горожанам требовалась в связи с бытовыми причинами, например, для открытия заклинивших замков.
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