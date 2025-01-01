01 января 2025

В Свердловской области дебошир разбил чемоданом голову фельдшеру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помощь
Группа пьяных людей напала на бригаду скорой (архивное фото) Фото:

В Североуральске (Свердловская область) группа пьяных людей атаковала бригаду скорой помощи. Инцидент случился 1 января у входа в жилой дом по Октябрьской улице, 31. Об этом URA.RU рассказал анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Алексей Паршуков.

«Группа агрессивно настроенных людей напала на бригаду службы медицинской помощи, отобрав у одной из девушек укладку (чемодан) и разбив об ее голову. Нападавшие были задержаны. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Я считаю, что жители города должны знать этих „героев“ в лицо. Ситуация ужасна, особенно учитывая, что работа в скорой помощи и без того сложна, а подобные происшествия только усугубляют ее», — отметил Паршуков.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на улице находилась шумная компания из четырех человек, один из которых, будучи в неадекватном состоянии, начал приставать к фельдшеру и причинил ей травмы. Полицейские, которые прибыли по вызову, задержали всех хулиганов и доставили в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу.

«Им оказался местный житель, гражданин Бурков, 1997 года рождения. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности девять раз, в том числе за причастность к кражам, хищению автотранспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал. В настоящее время потерпевшую представители МВД направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненных ей травм. По итогам исследования и будет принято обоснованное процессуальное решение в отношении дебошира», — отметил полковник Горелых.

Этим чемоданом неадекват ударил врача
Этим чемоданом неадекват ударил врача
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Североуральске (Свердловская область) группа пьяных людей атаковала бригаду скорой помощи. Инцидент случился 1 января у входа в жилой дом по Октябрьской улице, 31. Об этом URA.RU рассказал анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Алексей Паршуков. «Группа агрессивно настроенных людей напала на бригаду службы медицинской помощи, отобрав у одной из девушек укладку (чемодан) и разбив об ее голову. Нападавшие были задержаны. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Я считаю, что жители города должны знать этих „героев“ в лицо. Ситуация ужасна, особенно учитывая, что работа в скорой помощи и без того сложна, а подобные происшествия только усугубляют ее», — отметил Паршуков. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на улице находилась шумная компания из четырех человек, один из которых, будучи в неадекватном состоянии, начал приставать к фельдшеру и причинил ей травмы. Полицейские, которые прибыли по вызову, задержали всех хулиганов и доставили в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу. «Им оказался местный житель, гражданин Бурков, 1997 года рождения. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности девять раз, в том числе за причастность к кражам, хищению автотранспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал. В настоящее время потерпевшую представители МВД направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненных ей травм. По итогам исследования и будет принято обоснованное процессуальное решение в отношении дебошира», — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...