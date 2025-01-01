В Свердловской области дебошир разбил чемоданом голову фельдшеру. Фото

02 января 2025 в 13:04 Размер текста - 17 +

Группа пьяных людей напала на бригаду скорой (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) группа пьяных людей атаковала бригаду скорой помощи. Инцидент случился 1 января у входа в жилой дом по Октябрьской улице, 31. Об этом URA.RU рассказал анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Алексей Паршуков. «Группа агрессивно настроенных людей напала на бригаду службы медицинской помощи, отобрав у одной из девушек укладку (чемодан) и разбив об ее голову. Нападавшие были задержаны. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Я считаю, что жители города должны знать этих „героев“ в лицо. Ситуация ужасна, особенно учитывая, что работа в скорой помощи и без того сложна, а подобные происшествия только усугубляют ее», — отметил Паршуков. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на улице находилась шумная компания из четырех человек, один из которых, будучи в неадекватном состоянии, начал приставать к фельдшеру и причинил ей травмы. Полицейские, которые прибыли по вызову, задержали всех хулиганов и доставили в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу. «Им оказался местный житель, гражданин Бурков, 1997 года рождения. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности девять раз, в том числе за причастность к кражам, хищению автотранспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал. В настоящее время потерпевшую представители МВД направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненных ей травм. По итогам исследования и будет принято обоснованное процессуальное решение в отношении дебошира», — отметил полковник Горелых. Этим чемоданом неадекват ударил врача Фото: Алексей Паршуков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Североуральске (Свердловская область) группа пьяных людей атаковала бригаду скорой помощи. Инцидент случился 1 января у входа в жилой дом по Октябрьской улице, 31. Об этом URA.RU рассказал анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Алексей Паршуков. «Группа агрессивно настроенных людей напала на бригаду службы медицинской помощи, отобрав у одной из девушек укладку (чемодан) и разбив об ее голову. Нападавшие были задержаны. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Я считаю, что жители города должны знать этих „героев“ в лицо. Ситуация ужасна, особенно учитывая, что работа в скорой помощи и без того сложна, а подобные происшествия только усугубляют ее», — отметил Паршуков. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на улице находилась шумная компания из четырех человек, один из которых, будучи в неадекватном состоянии, начал приставать к фельдшеру и причинил ей травмы. Полицейские, которые прибыли по вызову, задержали всех хулиганов и доставили в райотдел. Трое из компании привлечены к административной ответственности, а нападавший на фельдшера помещен под стражу. «Им оказался местный житель, гражданин Бурков, 1997 года рождения. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности девять раз, в том числе за причастность к кражам, хищению автотранспорта, умышленному повреждению чужого имущества, грабежу и причинению вреда здоровью. В последний раз наказание отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, откуда освободился 13 августа прошлого года, но, очевидно, соответствующих выводов о том, как нужно жить в цивилизованном обществе, так и не сделал. В настоящее время потерпевшую представители МВД направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненных ей травм. По итогам исследования и будет принято обоснованное процессуальное решение в отношении дебошира», — отметил полковник Горелых.