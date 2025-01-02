Захарова озвучила последствия прекращения поставок газа из РФ через Украину

Прекращение поставок газа из РФ через Украину негативно скажется на уровне жизни европейцев. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», — сказала Захарова. Ее слова приводятся на сайте МИДа.
Она отметила, что власти Киева самостоятельно приняли решение прекратить прокачку газа из России. При этом «Газпром» выполнил все свои обязательства, предусмотренные контрактом.
После прекращения транзита газа из России на Украине начали говорить о колоссальных негативных последствиях. У страны не получится компенсировать потери за счет увеличения тарифов на оплату услуг ЖКХ. Также и в соседних странах пришлось ввести определенные ограничения на использование электричества, или же вовсе отключить его. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
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