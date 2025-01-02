На Украине заявили об огромных последствиях из-за окончания транзита газа из РФ

После прекращения транзита газа из России на Украине начали говорить колоссальных негативных последствиях. У страны не получится компенсировать потери за счет увеличения тарифов на оплату услуг ЖКХ. Также и в соседних странах пришлось ввести определенные ограничения на использование электричества, или же вовсе отключить его. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли 800 млн долларов в год. Однако компенсирует потерю за счет внутренних потребителей. Тариф на транспортировку газа будет повышен в четыре раза. При этом компенсировать полностью потери за счет увеличения тарифов не удастся», — заявил Дмитрук в своем telegram-канале.
Он также рассказал о первых последствиях, с которыми столкнулись соседние с Украиной страны после прекращения транзита газа. Так, в Приднестровье отключили горячую воду и отопление. При этом из-за того, что Молдова получала дешевую электроэнергию из Приднестровья, то в Кишиневе ввели меры по экономии электричества. Из-за рисков возникновения энергетического кризиса в Молдавии и Приднестровье ввели режим чрезвычайного положения, передает деловое издание «Взгляд».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что остановка транзита газа может иметь весомые последствия и для стран Евросоюза. При этом Россия никак не пострадает от таких изменений. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что РФ частично может поставлять свой природный газ, минуя Украину. То есть через территории Болгарии и Турции.
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