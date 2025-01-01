Младший лейтенант из Нижнего Тагила (Свердловская область) Лев Макеев оказался среди участников новогоднего «Голубого огонька» на канале «Россия-1» и поздравил своих боевых товарищей. Рядом с Макеевым во время записи телепередачи сидел ведущий Владимир Соловьев.
«Хочу поздравить своих боевых братьев — военнослужащих Национальной гвардии. Особенно тех, кто сейчас находится на передовой и оберегает нашу страну в эти праздничные дни. Победа будет за нами!» — сказал десантник Макеев.
Соловьев подчеркнул особый статус крапового берета, который носит лейтенант Макеев. «Краповый берет — это знак особого достоинства и уважения. Его получение требует значительных усилий и выносливости», — отметил телеведущий. В завершение своего обращения военный поднял бокал шампанского в честь своих сослуживцев.
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