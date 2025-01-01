01 января 2025

Свердловский десантник попал на «Голубой огонек» и обратился к бойцам. Видео

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Участник СВО Александр из Катайска. Курган, краповый берет, военный берет
Лейтенант Лев Макеев поздравил боевых товарищей (архивное фото) Фото:

Младший лейтенант из Нижнего Тагила (Свердловская область) Лев Макеев оказался среди участников новогоднего «Голубого огонька» на канале «Россия-1» и поздравил своих боевых товарищей. Рядом с Макеевым во время записи телепередачи сидел ведущий Владимир Соловьев.

«Хочу поздравить своих боевых братьев — военнослужащих Национальной гвардии. Особенно тех, кто сейчас находится на передовой и оберегает нашу страну в эти праздничные дни. Победа будет за нами!» — сказал десантник Макеев.

Соловьев подчеркнул особый статус крапового берета, который носит лейтенант Макеев. «Краповый берет — это знак особого достоинства и уважения. Его получение требует значительных усилий и выносливости», — отметил телеведущий. В завершение своего обращения военный поднял бокал шампанского в честь своих сослуживцев.

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Младший лейтенант из Нижнего Тагила (Свердловская область) Лев Макеев оказался среди участников новогоднего «Голубого огонька» на канале «Россия-1» и поздравил своих боевых товарищей. Рядом с Макеевым во время записи телепередачи сидел ведущий Владимир Соловьев. «Хочу поздравить своих боевых братьев — военнослужащих Национальной гвардии. Особенно тех, кто сейчас находится на передовой и оберегает нашу страну в эти праздничные дни. Победа будет за нами!» — сказал десантник Макеев. Соловьев подчеркнул особый статус крапового берета, который носит лейтенант Макеев. «Краповый берет — это знак особого достоинства и уважения. Его получение требует значительных усилий и выносливости», — отметил телеведущий. В завершение своего обращения военный поднял бокал шампанского в честь своих сослуживцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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