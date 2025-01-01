01 января 2025

«Все руки в крови»: неизвестный на Вторчермете набросился с ножом на пару в новогоднюю ночь

Екатеринбуржец попал в реанимацию после драки в ночь на 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Неизвестный напал на пару с ножом (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 1 января неизвестный напал на пару с ножом. ЧП произошло на перекрестке улиц Агрономическая и Братская (микрорайон Вторчермет), рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Мужик шел по улице со своей сожительницей, у них завязался конфликт со случайным прохожим, тот достал нож. Мужика ударил в грудь, женщина пыталась выхватить оружие, у нее все руки в крови», — передал собеседник.

Пострадавшим в итоге удалось отбиться. Мужчина сейчас в реанимации. Агрессора ищут, уточнил собеседник.

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В Екатеринбурге в ночь на 1 января неизвестный напал на пару с ножом. ЧП произошло на перекрестке улиц Агрономическая и Братская (микрорайон Вторчермет), рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Мужик шел по улице со своей сожительницей, у них завязался конфликт со случайным прохожим, тот достал нож. Мужика ударил в грудь, женщина пыталась выхватить оружие, у нее все руки в крови», — передал собеседник. Пострадавшим в итоге удалось отбиться. Мужчина сейчас в реанимации. Агрессора ищут, уточнил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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