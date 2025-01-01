«Все руки в крови»: неизвестный на Вторчермете набросился с ножом на пару в новогоднюю ночь

Неизвестный напал на пару с ножом (архивное фото)
В Екатеринбурге в ночь на 1 января неизвестный напал на пару с ножом. ЧП произошло на перекрестке улиц Агрономическая и Братская (микрорайон Вторчермет), рассказал URA.RU источник в экстренных службах.
«Мужик шел по улице со своей сожительницей, у них завязался конфликт со случайным прохожим, тот достал нож. Мужика ударил в грудь, женщина пыталась выхватить оружие, у нее все руки в крови», — передал собеседник.
Пострадавшим в итоге удалось отбиться. Мужчина сейчас в реанимации. Агрессора ищут, уточнил собеседник.
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