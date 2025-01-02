Какие новогодние подарки нельзя вернуть в магазин

Роскачество: не подлежат возврату подарки — продукты и предметы личной гигиены
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В магазин нельзя вернуть такие новогодние подарки, как продукты, бытовую технику и книги
В магазин нельзя вернуть такие новогодние подарки, как продукты, бытовую технику и книги Фото:

Несмотря на то, что по закону «О защите прав потребителей» неподошедший по цвету, размеру или фасону товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней, существуют товары, которые вернуть никак не получится. Так, если в подарке обнаружились ювелирные изделия, косметика или бытовая техника, то вернуть их не получится, сообщили в Роскачестве.

В категорию невозвратных товаров входят: продукты, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, парфюмерия и косметика, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, бытовая техника и электроника, а также животные и растения. Данные Роскачества передает РИА Новости. Отмечается, что если в автомобилях и мотовелотоварах, мебели и книгах не обнаружился недостаток, то вернуть их также нельзя. 

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Несмотря на то, что по закону «О защите прав потребителей» неподошедший по цвету, размеру или фасону товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней, существуют товары, которые вернуть никак не получится. Так, если в подарке обнаружились ювелирные изделия, косметика или бытовая техника, то вернуть их не получится, сообщили в Роскачестве. В категорию невозвратных товаров входят: продукты, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, парфюмерия и косметика, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, бытовая техника и электроника, а также животные и растения. Данные Роскачества передает РИА Новости. Отмечается, что если в автомобилях и мотовелотоварах, мебели и книгах не обнаружился недостаток, то вернуть их также нельзя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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