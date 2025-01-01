На базе отдыха находятся одни из самых высоких горок
Под Тюменью в сторону базы отдыха «Боровое» образовалась километровая пробка. Судя по данным сервиса 2ГИС, затор начинается с объездной.
«Пробка длинная из-за очереди на турбазу. Лучше в объезд», — такой комментарий оставили пользователи сервиса 2ГИС.
Судя по картам, пробка растянулась больше, чем на два километра. На базе отдыха «Боровое» расположены одни из самых высоких горок в городе.
Пробка растянулась больше, чем на два километра
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