01 января 2025

Тюменцы встали в километровую пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На базе отдыха находятся одни из самых высоких горок
На базе отдыха находятся одни из самых высоких горок Фото:

Под Тюменью в сторону базы отдыха «Боровое» образовалась километровая пробка. Судя по данным сервиса 2ГИС, затор начинается с объездной.

«Пробка длинная из-за очереди на турбазу. Лучше в объезд», — такой комментарий оставили пользователи сервиса 2ГИС.

Судя по картам, пробка растянулась больше, чем на два километра. На базе отдыха «Боровое» расположены одни из самых высоких горок в городе.

Пробка растянулась больше, чем на два километра
Пробка растянулась больше, чем на два километра
Фото:

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Под Тюменью в сторону базы отдыха «Боровое» образовалась километровая пробка. Судя по данным сервиса 2ГИС, затор начинается с объездной. «Пробка длинная из-за очереди на турбазу. Лучше в объезд», — такой комментарий оставили пользователи сервиса 2ГИС. Судя по картам, пробка растянулась больше, чем на два километра. На базе отдыха «Боровое» расположены одни из самых высоких горок в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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