01 января 2025

Полиция назначила штраф челябинцам, устроившим заезд Деда Мороза с салютом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс, полицейский автомобиль
Челябинцам, устроившим заезд Деда Мороза, назначили штраф Фото:

Мужчинам, устроившим в Челябинске проезд Деда Мороза на елке с салютом, назначили штраф. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушители признали вину.

«За управлением автомобилем, к которому была привязана елка, находился мужчина 1995 года рождения. Молодые люди привлечены к штрафу по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ (перевозка пассажира вне кабины автомобиля) и по ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом)», — сообщили URA.RU в областном главке.

Челябинцы на камеру признали вину, пояснив, что не знали о том, что их действия являются правонарушением. Они пообещали, что такого не повториться и порекомендовали не копировать их действия.

Кадры с Дедом Морозом верхом на елке, привязанной к иномарке, появились утром 2 января. Мужчина в костюме главного героя праздника во время проезда по центру города запускал салют. Личности челябинцев оперативно установили, пригласив в участок для беседы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчинам, устроившим в Челябинске проезд Деда Мороза на елке с салютом, назначили штраф. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушители признали вину. «За управлением автомобилем, к которому была привязана елка, находился мужчина 1995 года рождения. Молодые люди привлечены к штрафу по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ (перевозка пассажира вне кабины автомобиля) и по ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом)», — сообщили URA.RU в областном главке. Челябинцы на камеру признали вину, пояснив, что не знали о том, что их действия являются правонарушением. Они пообещали, что такого не повториться и порекомендовали не копировать их действия. Кадры с Дедом Морозом верхом на елке, привязанной к иномарке, появились утром 2 января. Мужчина в костюме главного героя праздника во время проезда по центру города запускал салют. Личности челябинцев оперативно установили, пригласив в участок для беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...