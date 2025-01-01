Челябинцам, устроившим заезд Деда Мороза, назначили штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчинам, устроившим в Челябинске проезд Деда Мороза на елке с салютом, назначили штраф. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушители признали вину.

«За управлением автомобилем, к которому была привязана елка, находился мужчина 1995 года рождения. Молодые люди привлечены к штрафу по ст. 12.23 ч.2 КоАП РФ (перевозка пассажира вне кабины автомобиля) и по ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом)», — сообщили URA.RU в областном главке.

Челябинцы на камеру признали вину, пояснив, что не знали о том, что их действия являются правонарушением. Они пообещали, что такого не повториться и порекомендовали не копировать их действия.

Кадры с Дедом Морозом верхом на елке, привязанной к иномарке, появились утром 2 января. Мужчина в костюме главного героя праздника во время проезда по центру города запускал салют. Личности челябинцев оперативно установили, пригласив в участок для беседы.