Молдавия в тестовом режиме закупила газ в Болгарии

Молдавия провела тестовую закупку природного газа в Болгарии, он был доставлен к границе республики по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщил врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан.
«В тестовом режиме была успешно проведена закупка природного газа в Болгарии, на платформе Balkan Gas Hub, для АО „Молдовагаз“, — написал Чебан в своем telegram-канале. Он отметил, что Молдова приобрела газ в количестве 240 МВт.ч, его транспортировали через Болгарию, Румынию и Украину до точки Кэушаны. Кроме того, по словам Чебана, „Молдовагаз“ не может быть зарегистрирован как участник газового рынка в европейских странах, и в связи с этим компания заключила агентский договор с АО Energocom.
Ранее стало известно, что «Молдовагаз» регулярно не платил «Газпрому» и таким образом нарушал контракт. В сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что из долга молдавской компании перед российской, который составил 709 миллионов долларов, она выплатит только 8,6 миллионов, поскольку 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности, а еще 276 миллионов не были подтверждены документально «Молдовагазом».
В результате этого 1 января произошла приостановка подачи газа в Приднестровье. «Газпром» направил «Молдовагазу» претензию по историческим долговым обязательствам, однако компания отказалась от переговоров по урегулированию задолженности. Из-за этого в Приднестровье без горячей воды и отопления остались государственные и частные учреждения, а также жилые дома. Глава непризнанной молдавской республики Вадим Красносельский обвинил Молдавию в необоснованном приписывании долга Приднестровью перед «Газпромом».
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