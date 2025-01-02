В Приднестровье остановили работу почти все промышленные предприятия

Из-за приостановки транзита российского газа в Приднестровье встали все промышленные предприятия, кроме продовольственных. Об этом заявил глава Минэкономразвития непризнанного государства Сергей Оболонник.
«Стоят все промышленные предприятия, за исключением продовольственных», — передает информагентство «Новости Приднестровья» слова Сергея Оболонника. По его словам, энергию на нужды предприятий будут перенаправлять с бытового сектора. О том, сколько возможно перенаправить, станет известно только 5 января. Если же в Приднестровье не решат проблему с поставками газа в ближайшее время, то предприятия потеряют возможность перезапуститься.
Ранее стало известно, что 1 января была приостановлена подача газа в Приднестровье из-за того, что компания «Молдовагаз» отказалась от выплаты задолженности перед «Газпромом». Из-за этого в непризнанной молдавской республике без отопления остались государственные и частные учреждения и жилые дома. Глава Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в необоснованном приписывании долга непризнанной республике перед «Газпромом».
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