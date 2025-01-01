Роскосмос обнародовал снимок заснеженного Екатеринбурга

Снимки были сделаны с высоты в четыре сотни километров (архивное фото)
Появился первый снимок Екатеринбурга, сделанный в наступившем 2025 году из космоса. Его опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
«Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск. Праздник охватывает все больше городов! Успеваем передать космический привет и двигаемся дальше», — говорится в посте в официальном telegram-канале госкорпорации.
Город был запечатлен с высоты в 420 километров. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».
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