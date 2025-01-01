01 января 2025

Роскосмос обнародовал снимок заснеженного Екатеринбурга

Роскосмос опубликовал снимок Екатеринбурга, сделанный в 2025 году с орбиты Земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Снимки были сделаны с высоты в четыре сотни километров (архивное фото) Фото:

Появился первый снимок Екатеринбурга, сделанный в наступившем 2025 году из космоса. Его опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

«Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск. Праздник охватывает все больше городов! Успеваем передать космический привет и двигаемся дальше», — говорится в посте в официальном telegram-канале госкорпорации.

Город был запечатлен с высоты в 420 километров. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».

Фото:

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Появился первый снимок Екатеринбурга, сделанный в наступившем 2025 году из космоса. Его опубликовала пресс-служба Роскосмоса. «Вместе с Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском поздравления принимают Пермь, Уфа, Оренбург и Ханты-Мансийск. Праздник охватывает все больше городов! Успеваем передать космический привет и двигаемся дальше», — говорится в посте в официальном telegram-канале госкорпорации. Город был запечатлен с высоты в 420 километров. Кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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