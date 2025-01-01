В Тюмень придет плюсовая температура

Три дня в Тюмени будет держаться плюсовая температура
Плюсовая температура придет в Тюмени 3 января. Аномальное потепление продлится до 5 января. Такой прогноз указан на сервисе Gismeteo.
«Тюмень, 3 января. Температура воздуха ночью составит -9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1. Возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщают синоптики.
Плюсовая температура продлится до 5 января включительно. В эти дни также прогнозируются осадки в виде мокрого снега.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!