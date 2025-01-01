01 января 2025

В Тюмень придет плюсовая температура

В Тюмени потеплеет до +1 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Три дня в Тюмени будет держаться плюсовая температура
Три дня в Тюмени будет держаться плюсовая температура Фото:

Плюсовая температура придет в Тюмени 3 января. Аномальное потепление продлится до 5 января. Такой прогноз указан на сервисе Gismeteo.

«Тюмень, 3 января. Температура воздуха ночью составит -9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1. Возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщают синоптики.

Плюсовая температура продлится до 5 января включительно. В эти дни также прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

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Плюсовая температура придет в Тюмени 3 января. Аномальное потепление продлится до 5 января. Такой прогноз указан на сервисе Gismeteo. «Тюмень, 3 января. Температура воздуха ночью составит -9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +1. Возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщают синоптики. Плюсовая температура продлится до 5 января включительно. В эти дни также прогнозируются осадки в виде мокрого снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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