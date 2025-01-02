В Минтрансе подсчитали количество нефти, вылившейся в Черное море из затонувших танкеров

Минтранс: 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море после крушения танкеров
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Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тысячи тонн
Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тысячи тонн Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Морспасслужба установила количество поврежденных резервуаров на затонувших танкерах «Волгонефть», сообщил Минтранс России. Обследование показало, что четыре емкости с мазутом были разрушены, и 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов оказалось в море.

«Морспасслужба установила точное количество поврежденных емкостей в затонувших частях танкеров „Волгонефть“. Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна... Также специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тысячи тонн», — написали в официальном telegram-канале ведомства.

Подробное исследование выявило, что разрушения на обоих танкерах произошли вдоль линии разлома корпуса судов. На координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС было отмечено, что авария в Керченском проливе является первым случаем в мире затопления тяжелым топочным мазутом марки М100. Этот тип мазута не всплывает на поверхность, а остается в толще воды или оседает на дно из-за своей плотности и свойств.

Оперативный штаб принял решение о создании специализированной группы ученых, цель которой состоит в определении наиболее действенного метода очистки песка, загрязненного мазутом. Основная задача группы — обработка песка таким образом, чтобы его было возможно безопасно возвратить на пляж. Помимо этого, перед учеными стоит задача подбора технологии для очистки галечных и каменистых пляжей.

В декабре 2024 года в акватории Керченского пролива, на расстоянии восемь километров от побережья, произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По предварительным данным, инцидент вызван неблагоприятными погодными условиями. Суда транспортировали токсичный мазут, который, в результате аварии, попал в воды Черного моря. Устранением последствий занимаются как официальные органы, так и добровольцы. Разлив мазута привел к гибели морских обитателей и птиц. Кроме того, существует угроза для предстоящего летнего туристического сезона.

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Морспасслужба установила количество поврежденных резервуаров на затонувших танкерах «Волгонефть», сообщил Минтранс России. Обследование показало, что четыре емкости с мазутом были разрушены, и 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов оказалось в море. «Морспасслужба установила точное количество поврежденных емкостей в затонувших частях танкеров „Волгонефть“. Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна... Также специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тысячи тонн», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробное исследование выявило, что разрушения на обоих танкерах произошли вдоль линии разлома корпуса судов. На координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС было отмечено, что авария в Керченском проливе является первым случаем в мире затопления тяжелым топочным мазутом марки М100. Этот тип мазута не всплывает на поверхность, а остается в толще воды или оседает на дно из-за своей плотности и свойств. Оперативный штаб принял решение о создании специализированной группы ученых, цель которой состоит в определении наиболее действенного метода очистки песка, загрязненного мазутом. Основная задача группы — обработка песка таким образом, чтобы его было возможно безопасно возвратить на пляж. Помимо этого, перед учеными стоит задача подбора технологии для очистки галечных и каменистых пляжей. В декабре 2024 года в акватории Керченского пролива, на расстоянии восемь километров от побережья, произошло затопление танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По предварительным данным, инцидент вызван неблагоприятными погодными условиями. Суда транспортировали токсичный мазут, который, в результате аварии, попал в воды Черного моря. Устранением последствий занимаются как официальные органы, так и добровольцы. Разлив мазута привел к гибели морских обитателей и птиц. Кроме того, существует угроза для предстоящего летнего туристического сезона.
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