02 января 2025

Как пермские ветераны СВО запускают свой бизнес и создают рабочие места: истории успеха

Пермские ветераны СВО становятся предпринимателями после возвращения домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, конференция, депутат, чиновник, сумка, бизнесмен, документы, заседание, собрание, кейс, форум, сумка с документами
Пермяки открывают свое дело после возвращения с СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае участники спецоперации осваивают новые сферы деятельности. Они открывают свое дело и создают рабочие места. В этом им помогают социальные координаторы пермского филиала фонда «Защитники Отечества». Историями успеха бывших военнослужащих, которые нашли себя на «гражданке» поделились в Фонде с URA.RU.

Михаил Вошев родом из с Ильинское. На СВО он уходил добровольцем, служил подразделении «Ахмат». После возвращения на малую родину Михаил задумался об открытии собственного бизнеса. По профессии Вошев — повар. После недолгих раздумий ильинец принял решение повысить свою квалификацию. За помощью он обратился в фонд «Защитники Отечества».

«С Михаилом работала социальный координатор Фонда Елена Бэетрэу. Она подсказала ему, куда необходимо обратиться для того, чтобы пройти профессиональное переобучение и зарегистрироваться самозанятым — объяснили URA.RU в госучреждении. — Так Михаил начал свое дело, в родном поселке Ильинский он стал ресторатором».

Сейчас ветеран СВО не только кормит вкусными обедами и ужинами своих односельчан. Он организует кейтеринг, составляет меню для ресторанов и проводит мастер классы в городах России.

Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
Бывшие участники СВО нашли себя на малой родине
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Уроженец Нытвенского округа Кирилл Сырвачев десять лет отдал службе в армии. Военнослужащий — контрактник до отправки на СВО имел опыт боевых действий в Сирии и Африке. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, «Черным крестом», а также орденом «Мужества» за спасение жизни высокопоставленного чиновника Сирийской арабской республики. В 2023 году, вернувшись со спецоперации, Сырвачев решил стать предпринимателем. «Ветеран СВО заключил соцконтракт и теперь занимается выращиванием чеснока», — рассказали агентству в пермском отделении Фонда.

Многодетный отец из Чердынского округа Ярослав Ковыляев в зоне СВО служил стрелком- гранатометчиком. Также как и его земляк Сырвачев, он заключил соцконтракт для запуска своего проекта. В богатом дикоросами Чердынском округе Ковыляев занялся заготовкой и переработкой грибов и ягод.

Посвятить себя сфере IT после спецоперации решил пермяк Роман Шарипов. В фонде «Защитники Отечества» ветерану СВО посоветовали пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография». Роман прошел обучение в Томском университете (ТУСУР) и получил специальность «Программист». Роман, совместно с координатором Фонда составил бизнес-план и получил социальный контракт. Сейчас он активно занимается бизнесом.

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В Пермском крае участники спецоперации осваивают новые сферы деятельности. Они открывают свое дело и создают рабочие места. В этом им помогают социальные координаторы пермского филиала фонда «Защитники Отечества». Историями успеха бывших военнослужащих, которые нашли себя на «гражданке» поделились в Фонде с URA.RU. Михаил Вошев родом из с Ильинское. На СВО он уходил добровольцем, служил подразделении «Ахмат». После возвращения на малую родину Михаил задумался об открытии собственного бизнеса. По профессии Вошев — повар. После недолгих раздумий ильинец принял решение повысить свою квалификацию. За помощью он обратился в фонд «Защитники Отечества». Сейчас ветеран СВО не только кормит вкусными обедами и ужинами своих односельчан. Он организует кейтеринг, составляет меню для ресторанов и проводит мастер классы в городах России. Уроженец Нытвенского округа Кирилл Сырвачев десять лет отдал службе в армии. Военнослужащий — контрактник до отправки на СВО имел опыт боевых действий в Сирии и Африке. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, «Черным крестом», а также орденом «Мужества» за спасение жизни высокопоставленного чиновника Сирийской арабской республики. В 2023 году, вернувшись со спецоперации, Сырвачев решил стать предпринимателем. «Ветеран СВО заключил соцконтракт и теперь занимается выращиванием чеснока», — рассказали агентству в пермском отделении Фонда. Многодетный отец из Чердынского округа Ярослав Ковыляев в зоне СВО служил стрелком- гранатометчиком. Также как и его земляк Сырвачев, он заключил соцконтракт для запуска своего проекта. В богатом дикоросами Чердынском округе Ковыляев занялся заготовкой и переработкой грибов и ягод. Посвятить себя сфере IT после спецоперации решил пермяк Роман Шарипов. В фонде «Защитники Отечества» ветерану СВО посоветовали пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография». Роман прошел обучение в Томском университете (ТУСУР) и получил специальность «Программист». Роман, совместно с координатором Фонда составил бизнес-план и получил социальный контракт. Сейчас он активно занимается бизнесом.
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