Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС в 2024 году

Россия увеличила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров по итогам 2024 года, обогнав США и заняв второе место среди крупнейших поставщиков газа в объединение. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Bruegel.
«Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению», — пишет РИА Новости. Агентство проанализировало данные Bruegel.
В 2024 году страны ЕС импортировали 297,9 миллиарда кубических метров газа, из которых 54,45 миллиарда кубометров были приобретены у России. Это на 21% превышает объем, закупленный у РФ в предыдущем году. При этом доля России на рынке ЕС выросла до 18,3% с предыдущих 14,2%.
Кроме РФ, значительные объемы газа Евросоюз приобрел у Норвегии и Алжира. Норвегия остается лидером поставок с 93,3 миллиарда кубометров, а Алжир продал ЕС 32 миллиарда кубометров газа.
В 2023 году США занимали второе место по объемам экспорта газа в ЕС, но в 2024 году их поставки уменьшились на 18%, составив 51,3 миллиарда кубометров, что позволило им занять лишь третье место. Доля США на рынке ЕС снизилась с 19,7% до 17,2% за год.
Евросоюз также закупил значительные объемы газа у Алжира, хотя их объем сократился на 3%. По 12,7 миллиарда кубометров газа было импортировано из Великобритании и Азербайджана. При этом объемы закупок у Великобритании снизились на 29%, тогда как у Азербайджана они увеличились на 2%.
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