Финляндия требует арестовать танкер, подозреваемый в обрыве кабеля EstLink 2

Финская электросетевая компания Fingrid обратилась в Окружной суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении международного электрокабеля EstLink 2. По данным компании, это мера необходима для обеспечения иска о возмещении ущерба.
«Сегодня компания Fingrid подала заявление в Окружной суд Хельсинки о наложении ареста на судно Eagle S для обеспечения своего иска о возмещении ущерба, причиненного соединению EstLink 2», — заявила Fingrid. Это сообщение компания опубликовала на своем сайте.
Энергетическая связь EstLink 2, соединяющая Финляндию и Эстонию, была нарушена 25 декабря, пишет RT. По информации от полиции Финляндии, предполагается, что кабель EstLink 2 мог быть поврежден якорем судна Eagle S, которое плавает под флагом Островов Кука. Кроме того, финская таможня высказывает неподтвержденные предположения о том, что судно Eagle S может быть вовлечено в транспортировку российских энергетических ресурсов.
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