Bloomberg: цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

Европейские цены на природный газ достигли рекордных показателей. Цена за тысячу кубометров газа взлетела до 540 долларов с октября 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.
«Цена за тысячу кубометров газа взлетела до 540 долларов, что является самым высоким значением с осени прошлого года. Резкий скачок цен обусловлен несколькими ключевыми факторами», — отмечает агентство Bloomberg.
Так с начала 2024 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины в связи с окончанием контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» и нежеланием киевских властей продлевать контракт. Ситуацию также усугубили технические проблемы на крупном норвежском заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте. Из-за неисправности компрессора предприятие приостановило работу до 9 января.
Эксперты отмечают, что совокупность этих факторов создает напряженную ситуацию на европейском газовом рынке, что отражается в значительном росте цен на топливо. Особенно чувствительным это повышение становится в зимний период, когда спрос на газ традиционно возрастает.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что прекращение поставок газа из РФ через Украину негативно скажется на уровне жизни европейцев. Она отметила, что власти Киева самостоятельно приняли решение прекратить прокачку газа из России. При этом «Газпром» выполнил все свои обязательства, предусмотренные контрактом.
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