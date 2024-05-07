Бывший депутат Рады назвал два сценария снятия с должности Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленского снимут с должности путем переворота

07 мая 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Новым президентом Украины могут стать Дмитрий Разумков или Юлия Тимошенко, заявил Спиридон Килинкаров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снять президента Украины Владимира Зеленского с поста могут путем организации небольшой революцией внутри парламента либо через уличные митинги недовольных властью граждан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. По данным пресс-бюро Службы внешней разведки, Вашингтон усилил поиск альтернативы Зеленскому. Контакты уже налажены с лидером партии «Европейская солидарность», экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко. Ведется негласная работа с главой офиса главы государства Андреем Ермаком. Рассматривается вариант в виде экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Смена власти может произойти в случае ухудшения ситуации на фронте. К чему приведет отмена выборов на Украине «На Украине есть два центра влияния. Там не только американцы руководят, но и британцы. Команда Зеленского и Ермака больше склонны к британцам. С этой точки зрения есть несколько сценариев, как может произойти замена президента на Украине. Первый — через парламент. Сила и возможность установить Зеленским диктатуру на Украине связаны исключительно с их лояльностью к нему. Если будет стоять задача поставить нынешнего президента на место и реализовать свой сценарий, достаточно будет провести какую-то маленькую революцию внутри самого парламента. Если сдвинут [спикера Верховной Рады] Руслана Стефанчука, а это преданнейший человек Зеленского, и изберут любого другого, то вся эта сила, та игла, на которой держится нынешний лидер, просто рухнет», — заявил Спиридон Килинкаров. Также, по словам бывшего депутата Верховной Рады, смена власти на Украине возможна через внутренние недовольства горожан. «Второй сценарий, традиционный для Украины, — это улица. Недовольных людей в стране более, чем достаточно. Единственный сдерживающий фактор — это сами американцы, британцы, которые контролируют внутреннюю оппозицию Зеленского. А ее там, поверьте, достаточно. Много людей, которые, с одной стороны претендуют на эту власть, а с другой жестко критикуют и имеют претензии к режиму Зеленского, начиная от Порошенко, Кличко, до Юлии Тимошенко [Экс-премьер-министр, народный депутат Украины]. Если только дадут команду „фас“. Я думаю, организационные мероприятия не займут много времени», — отметил Килинкаров. Политолог Скачко: Зеленский останется у власти, продлив срок военного положения По словам собеседника агентства, западное руководство будет искать на замену Зеленскому сговорчивого лидера, с которым Россия согласится сесть за стол переговоров. «Все это произойдет при условии, если американцы примут твердое решение, что им нужно выходить на формат переговоров. Возбуждение Россией уголовных дел в отношении Зеленского, Порошенко и всех остальных — это сигнал РФ Западу, что с этими людьми мы точно разговаривать не будем. Поэтому всех, кто попадет в списки преступников, или в отношении которых будут возбуждены уголовные дела в РФ, можно сразу вычеркнуть из возможных кандидатов на пост президента Украины. Запад будет подбирать людей, которые по своим характеристикам подходят для реализации будущих задач, которые не запятнаны кровью, войной, например, тот же Разумков. Он все это время был где-то в тени, особо не светился нигде. Как и Тимошенко. Нигде не запятнала себя кровью», — сообщил бывший депутат Рады. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца. Согласно законодательству, в таких условиях запрещено менять Конституцию и проводить выборы. Данный факт подтверждает меморандум, подписанный главами фракций Рады в ноябре 2023 года, который предусматривает возможность проведения выборов только после прекращения боевых действий. Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, а военное положение на Украине действует до 13 мая. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снять президента Украины Владимира Зеленского с поста могут путем организации небольшой революцией внутри парламента либо через уличные митинги недовольных властью граждан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. По данным пресс-бюро Службы внешней разведки, Вашингтон усилил поиск альтернативы Зеленскому. Контакты уже налажены с лидером партии «Европейская солидарность», экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко. Ведется негласная работа с главой офиса главы государства Андреем Ермаком. Рассматривается вариант в виде экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Смена власти может произойти в случае ухудшения ситуации на фронте. «На Украине есть два центра влияния. Там не только американцы руководят, но и британцы. Команда Зеленского и Ермака больше склонны к британцам. С этой точки зрения есть несколько сценариев, как может произойти замена президента на Украине. Первый — через парламент. Сила и возможность установить Зеленским диктатуру на Украине связаны исключительно с их лояльностью к нему. Если будет стоять задача поставить нынешнего президента на место и реализовать свой сценарий, достаточно будет провести какую-то маленькую революцию внутри самого парламента. Если сдвинут [спикера Верховной Рады] Руслана Стефанчука, а это преданнейший человек Зеленского, и изберут любого другого, то вся эта сила, та игла, на которой держится нынешний лидер, просто рухнет», — заявил Спиридон Килинкаров. Также, по словам бывшего депутата Верховной Рады, смена власти на Украине возможна через внутренние недовольства горожан. «Второй сценарий, традиционный для Украины, — это улица. Недовольных людей в стране более, чем достаточно. Единственный сдерживающий фактор — это сами американцы, британцы, которые контролируют внутреннюю оппозицию Зеленского. А ее там, поверьте, достаточно. Много людей, которые, с одной стороны претендуют на эту власть, а с другой жестко критикуют и имеют претензии к режиму Зеленского, начиная от Порошенко, Кличко, до Юлии Тимошенко [Экс-премьер-министр, народный депутат Украины]. Если только дадут команду „фас“. Я думаю, организационные мероприятия не займут много времени», — отметил Килинкаров. По словам собеседника агентства, западное руководство будет искать на замену Зеленскому сговорчивого лидера, с которым Россия согласится сесть за стол переговоров. «Все это произойдет при условии, если американцы примут твердое решение, что им нужно выходить на формат переговоров. Возбуждение Россией уголовных дел в отношении Зеленского, Порошенко и всех остальных — это сигнал РФ Западу, что с этими людьми мы точно разговаривать не будем. Поэтому всех, кто попадет в списки преступников, или в отношении которых будут возбуждены уголовные дела в РФ, можно сразу вычеркнуть из возможных кандидатов на пост президента Украины. Запад будет подбирать людей, которые по своим характеристикам подходят для реализации будущих задач, которые не запятнаны кровью, войной, например, тот же Разумков. Он все это время был где-то в тени, особо не светился нигде. Как и Тимошенко. Нигде не запятнала себя кровью», — сообщил бывший депутат Рады. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца. Согласно законодательству, в таких условиях запрещено менять Конституцию и проводить выборы. Данный факт подтверждает меморандум, подписанный главами фракций Рады в ноябре 2023 года, который предусматривает возможность проведения выборов только после прекращения боевых действий. Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, а военное положение на Украине действует до 13 мая. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу.