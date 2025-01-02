На «Уральской Рублевке» продают виллу на берегу водохранилища за 65 млн рублей. Фото

В Сысерти продается дом с видом на водохранилище за 65 миллионов рублей

03 января 2025 в 05:39 Размер текста - 17 +

К дому на берегу подведены все коммуникации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают виллу за 65 миллионов рублей. Дом находится на берегу местного водохранилища. Объявление появилось на сайте «Авито». «Виллa в итaльянcком стиле на бeрeгу Сысeртcкогo вoдоxpaнилищa. Прeдлaгаю пpиoбрeсти полностью рекoнстpуиpoвaнный в 2023 году дом, выполнeнный c примeнeниeм caмыx соврeмeнных матеpиалoв», — пишет собственник в объявлении. По словам владельца, к дому подключены все коммуникации, есть баня с камином, гараж и обустроенная парковка. Бытовая техника и мебель на вилле бренда Miele из Италии. Кухня выполнена из дуба и ясеня со столешницей из гранита. В санузлах сделаны мраморные полы и плитка. Также имеется охранная система. Стоимость одного квадратного метра — 270 833 рублей. Всего площадь дома 240 кв. м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают виллу за 65 миллионов рублей. Дом находится на берегу местного водохранилища. Объявление появилось на сайте «Авито». «Виллa в итaльянcком стиле на бeрeгу Сысeртcкогo вoдоxpaнилищa. Прeдлaгаю пpиoбрeсти полностью рекoнстpуиpoвaнный в 2023 году дом, выполнeнный c примeнeниeм caмыx соврeмeнных матеpиалoв», — пишет собственник в объявлении. По словам владельца, к дому подключены все коммуникации, есть баня с камином, гараж и обустроенная парковка. Бытовая техника и мебель на вилле бренда Miele из Италии. Кухня выполнена из дуба и ясеня со столешницей из гранита. В санузлах сделаны мраморные полы и плитка. Также имеется охранная система. Стоимость одного квадратного метра — 270 833 рублей. Всего площадь дома 240 кв. м.