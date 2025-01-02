В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, продают виллу за 65 миллионов рублей. Дом находится на берегу местного водохранилища. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Виллa в итaльянcком стиле на бeрeгу Сысeртcкогo вoдоxpaнилищa. Прeдлaгаю пpиoбрeсти полностью рекoнстpуиpoвaнный в 2023 году дом, выполнeнный c примeнeниeм caмыx соврeмeнных матеpиалoв», — пишет собственник в объявлении.
По словам владельца, к дому подключены все коммуникации, есть баня с камином, гараж и обустроенная парковка. Бытовая техника и мебель на вилле бренда Miele из Италии. Кухня выполнена из дуба и ясеня со столешницей из гранита. В санузлах сделаны мраморные полы и плитка. Также имеется охранная система. Стоимость одного квадратного метра — 270 833 рублей. Всего площадь дома 240 кв. м.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!