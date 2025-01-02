МВД Словакии обвинило Украину в неблагодарности

Глава МВД Словакии и председатель партии Hlas-SD Матуш Шутай-Эшток выразил недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. Он подчеркнул, что это действие игнорирует помощь, оказанную Словакией Украине, включая военную, политическую и гуманитарную. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.
«Украина, остановив поставки газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. С начала военного конфликта у нашего восточного соседа Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта», — написал Шутай-Эшток.
Министр также подчеркнул, что прекращение транспортировки газа негативно сказывается на экономике Словакии, которая теперь потеряет сотни миллионов евро из-за необходимости закупки газа у других поставщиков и упущенных платежей за транзит. Это решение, по мнению Шутай-Эштока, ставит под сомнение справедливость и надежность украинского подхода к двусторонним отношениям.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о возможном серьезном конфликте с Украиной в случае препятствий в транзите российского газа, подчеркивая важность взаимной поддержки между странами. Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и его продление не планируется, что угрожает экономической и энергетической безопасности Словакии, приводя к потенциальным убыткам в размере более 220 миллионов евро.
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