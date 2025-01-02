02 января 2025

МВД Словакии обвинило Украину в неблагодарности

© Служба новостей «URA.RU»
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Прекращение транзита газа станет ударом по экономике Словакии
Прекращение транзита газа станет ударом по экономике Словакии Фото:

Глава МВД Словакии и председатель партии Hlas-SD Матуш Шутай-Эшток выразил недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. Он подчеркнул, что это действие игнорирует помощь, оказанную Словакией Украине, включая военную, политическую и гуманитарную. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

«Украина, остановив поставки газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. С начала военного конфликта у нашего восточного соседа Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта», — написал Шутай-Эшток.

Министр также подчеркнул, что прекращение транспортировки газа негативно сказывается на экономике Словакии, которая теперь потеряет сотни миллионов евро из-за необходимости закупки газа у других поставщиков и упущенных платежей за транзит. Это решение, по мнению Шутай-Эштока, ставит под сомнение справедливость и надежность украинского подхода к двусторонним отношениям.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о возможном серьезном конфликте с Украиной в случае препятствий в транзите российского газа, подчеркивая важность взаимной поддержки между странами. Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и его продление не планируется, что угрожает экономической и энергетической безопасности Словакии, приводя к потенциальным убыткам в размере более 220 миллионов евро.

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Глава МВД Словакии и председатель партии Hlas-SD Матуш Шутай-Эшток выразил недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. Он подчеркнул, что это действие игнорирует помощь, оказанную Словакией Украине, включая военную, политическую и гуманитарную. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей. «Украина, остановив поставки газа, забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. С начала военного конфликта у нашего восточного соседа Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного военного конфликта», — написал Шутай-Эшток. Министр также подчеркнул, что прекращение транспортировки газа негативно сказывается на экономике Словакии, которая теперь потеряет сотни миллионов евро из-за необходимости закупки газа у других поставщиков и упущенных платежей за транзит. Это решение, по мнению Шутай-Эштока, ставит под сомнение справедливость и надежность украинского подхода к двусторонним отношениям. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупреждал о возможном серьезном конфликте с Украиной в случае препятствий в транзите российского газа, подчеркивая важность взаимной поддержки между странами. Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и его продление не планируется, что угрожает экономической и энергетической безопасности Словакии, приводя к потенциальным убыткам в размере более 220 миллионов евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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