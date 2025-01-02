Словакия может потребовать компенсации за прекращение транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требует восстановления транзита российского газа через Украину либо компенсации потерь для своей страны. Он подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения финансовой стабильности Словакии, пишут РИА Новости.
«Единственной альтернативой для независимой Словакии является восстановление транзита или поиск механизмов компенсации», — приводят РИА Новости слова Роберта Фицо. Премьер также отметил, что из-за прекращения транзита газа из государственного бюджета Словакии выпало почти €500 млн.
В дополнение к требованиям о восстановлении транзита или компенсации, Фицо указал, что в Словакии имеется достаточный объем газа для внутреннего потребления и цены на него в этом году расти не будут. Он также упомянул, что кабинет министров страны рассмотрит возможные ответные меры на действия Украины, включая снижение помощи украинским гражданам, находящимся на территории Словакии.
Роберт Фицо ранее выразил обеспокоенность по поводу газовой сделки между Россией и Украиной, подчеркивая, что это может привести к конфликту со Словакией. Он также предупредил о возможности прекращения поставок Украине электроэнергии, если это окажется необходимым для защиты интересов Словакии. Эти меры обусловлены значительными финансовыми потерями, которые Словакия понесла из-за прекращения транзита российского газа через Украину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.