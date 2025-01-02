02 января 2025
01 января 2025

Родственник экс-директора пермского оборонного завода выкупил его долг

Шурин бывшего директора машзавода и экс-депутата Заворохина стал его кредитором
© Служба новостей «URA.RU»
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Брат жены Заворохина выкупил его долг
Брат жены Заворохина выкупил его долг Фото:

Обновлена информация в реестре требований кредиторов, касающуюся бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и экс-депутата заксобрания края Егора Заворохина. Эта информация содержится в материалах Арбитражного суда Пермского края.

«Новый владелец завода Дзержинского, АО „НПО “ Курганприбор», продало за 600 тыс рублей право требования с Заворохина более 140,5 млн рублей Долг выкупил шурин Заворохина Сергей Федорец», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные судебного акта. 

В 2019 году Заворохина был приговорен судом к 6,5 годам лишения свободы за хищение денег с завода. Также в приговоре было указано, что бывший директор должен возместить нанесенный предприятию ущерб. 

Ранее конкурсный управляющий потребовал с Заворохина через суд более 196 млн рублей. В августе прошлого года Заворохина признали банкротом и запустили процедура реализации его имущества.

Бывший глава «ЗиДа» отбывал наказание в ИК-29, затем его перевели в пермское СИЗО-1. Там бывший топ-менеджер предприятия содержался на облегченных условиях. В августе Мотовилихинский районный суд Перми отказал Заворохину в условно-досрочном освобождении. В начале декабря 2024 года он вышел на свободу.

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Обновлена информация в реестре требований кредиторов, касающуюся бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и экс-депутата заксобрания края Егора Заворохина. Эта информация содержится в материалах Арбитражного суда Пермского края. «Новый владелец завода Дзержинского, АО „НПО “ Курганприбор», продало за 600 тыс рублей право требования с Заворохина более 140,5 млн рублей Долг выкупил шурин Заворохина Сергей Федорец», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные судебного акта.  В 2019 году Заворохина был приговорен судом к 6,5 годам лишения свободы за хищение денег с завода. Также в приговоре было указано, что бывший директор должен возместить нанесенный предприятию ущерб.  Ранее конкурсный управляющий потребовал с Заворохина через суд более 196 млн рублей. В августе прошлого года Заворохина признали банкротом и запустили процедура реализации его имущества. Бывший глава «ЗиДа» отбывал наказание в ИК-29, затем его перевели в пермское СИЗО-1. Там бывший топ-менеджер предприятия содержался на облегченных условиях. В августе Мотовилихинский районный суд Перми отказал Заворохину в условно-досрочном освобождении. В начале декабря 2024 года он вышел на свободу.
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