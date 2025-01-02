02 января 2025
01 января 2025

В ЯНАО назван город с самыми дешевыми ценами на продукты

Надым оказался городом с самыми низкими ценами на продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыми самые дешевые продукты в ЯНАО
В Надыми самые дешевые продукты в ЯНАО Фото:

Городом ЯНАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Надым. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание. Об этом сообщили в Тюменьстате.

«Тюменьстат представляет данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 17 по 23 декабря 2024 года… Самые низкие потребительские цены наблюдаются в городе Надым. Мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная продукция, а также овощи и фрукты показали уровень потребительских цен ниже, чем в других городах. Детское питание наоборот — выше», — написано на сайте ведомства.

Самым дорогим городом региона стал Салехард. Следом за ним идут Ноябрьск и Новый Уренгой, соответственно.

Картофель в ЯНАО за год вырос в цене на 16%. Средняя цена на овощ в округе в сентябре составила 56 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года цена за килограмм была 48 рублей.

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Городом ЯНАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Надым. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание. Об этом сообщили в Тюменьстате. «Тюменьстат представляет данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 17 по 23 декабря 2024 года… Самые низкие потребительские цены наблюдаются в городе Надым. Мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная продукция, а также овощи и фрукты показали уровень потребительских цен ниже, чем в других городах. Детское питание наоборот — выше», — написано на сайте ведомства. Самым дорогим городом региона стал Салехард. Следом за ним идут Ноябрьск и Новый Уренгой, соответственно. Картофель в ЯНАО за год вырос в цене на 16%. Средняя цена на овощ в округе в сентябре составила 56 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года цена за килограмм была 48 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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