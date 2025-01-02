В ЯНАО назван город с самыми дешевыми ценами на продукты

Городом ЯНАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Надым. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание. Об этом сообщили в Тюменьстате.
«Тюменьстат представляет данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 17 по 23 декабря 2024 года… Самые низкие потребительские цены наблюдаются в городе Надым. Мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная продукция, а также овощи и фрукты показали уровень потребительских цен ниже, чем в других городах. Детское питание наоборот — выше», — написано на сайте ведомства.
Самым дорогим городом региона стал Салехард. Следом за ним идут Ноябрьск и Новый Уренгой, соответственно.
Картофель в ЯНАО за год вырос в цене на 16%. Средняя цена на овощ в округе в сентябре составила 56 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года цена за килограмм была 48 рублей.
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