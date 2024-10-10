В ЯНАО картофель стал одним из самых подорожавших продуктов

Картофель в ЯНАО за год подорожал на 16%

10 октября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Самая дорогая картошка в ЯНАО продается в Салехарде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Картофель в ЯНАО за год вырос в цене на 16%. Средняя цена на овощ в округе в сентябре составила 56 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года цена за килограмм была 48 рублей. Данные о ценах на картошку в ямальских городах предоставил URA.RU Тюменьстат. «Больше всего, на 22% за год, выросла цена на картофель в Новом Уренгое и Надыме. Цена за килограмм — 46,04 и 49,41 рублей соответственно. В аналогичный период 2023 года цена составляла 37,80 в Надыме и 40,62 рублей в Новом Уренгое», — следует из данных Управления Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО. Самая дорогая картошка на Ямале продается в Салехарде — 75,41 рублей за килограмм. Самая низкая цена за килограмм овоща — в Ноябрьске 38,49, здесь же менее всего подорожал картофель за год (около четырех рублей). Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале планируют собрать несколько сотен тонн картофеля. Средняя урожайность в округе оценивается выше среднемноголетних показателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Картофель в ЯНАО за год вырос в цене на 16%. Средняя цена на овощ в округе в сентябре составила 56 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года цена за килограмм была 48 рублей. Данные о ценах на картошку в ямальских городах предоставил URA.RU Тюменьстат. «Больше всего, на 22% за год, выросла цена на картофель в Новом Уренгое и Надыме. Цена за килограмм — 46,04 и 49,41 рублей соответственно. В аналогичный период 2023 года цена составляла 37,80 в Надыме и 40,62 рублей в Новом Уренгое», — следует из данных Управления Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО. Самая дорогая картошка на Ямале продается в Салехарде — 75,41 рублей за килограмм. Самая низкая цена за килограмм овоща — в Ноябрьске 38,49, здесь же менее всего подорожал картофель за год (около четырех рублей). Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале планируют собрать несколько сотен тонн картофеля. Средняя урожайность в округе оценивается выше среднемноголетних показателей.